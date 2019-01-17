«О России знал только то, что там хорошо играют в хоккей». Ольссон дал интервью Классону

Новичок «Краснодара» Кристоффер Ольссон дал интервью клубному телевидению. Вопросы шведу задавал его соотечественник Виктор Классон.

– Ты – игрок «Краснодара». Что знал о России вообще и о нашем клубе в частности до перехода?

– О «Краснодаре» я знал не так много. Знал, что это серьезный клуб, где играешь ты, Виктор, и где раньше играл Андреас Гранквист. Это по сути все, что я знал о «Краснодаре».

– Что ты знаешь о России?

– О вашей стране я знал, наверное, еще меньше. Знал, что в ней здорово играют в хоккей. Вот, пожалуй, и все мои сведения о России.

– Какой была реакция твоих родственников, когда они узнали о твоем переезде в Россию?

– Моя девушка сразу сказала «нет», она хотела остаться в Швеции. А родители и родственники в целом позитивно отнеслись к этой идее, поддержали меня в моем выборе, и я им за это благодарен.

– Ты уже неделю на сборах с «Краснодаром». Насколько подготовка здесь отличается от твоих предыдущих клубов – «Арсенале», «Мидтьюлланде», АИКе?

– В России подготовка к сезону гораздо сложнее, чем в Швеции или Дании, но очень похожа на то, что мы делали в «Арсенале» – и беговые упражнения, и игровые и силовая подготовка. Все очень интенсивно. Но я по-прежнему жив, и это – главное.

– Накануне ты сыграл в контрольном матче. Как впечатления?

– Мне понравилось, как сыграла наша команда. Такой футбол доставляет мне удовольствие, я чувствую себя в нем вполне комфортно. Хотя, конечно, мне нужно еще время, чтобы обрести полное взаимопонимание с партнерами. Но это нормально, мы находимся только в начале долгого пути.

– Какие-то русские слова уже успел выучить? Скажи что-нибудь по-русски.

– Лево, право, спасибо, давай. Один, два, три [все это швед произнес на русском языке]. Это пока все. Но я улучшу свой русский, 100%.

– Если бы не существовало футбола, каким-бы видом спорта ты занимался?

– Настольный теннис. Знаю, что на клубной базе есть теннисный стол, и я надеюсь, что найду в клубе достойных соперников, и мне будет с кем сыграть.

– Хорошо, я с тобой сыграю. Ты пришел в «Мидтьюлланд» и команда выиграла чемпионат Дании, в прошлом сезоне ты стал чемпионом Швеции с АИКом. А как насчет России?

– С одним человеком в клубе мы уже шутили на эту тему. И я сказал, что в Дании я играл два с половиной года, и мы стали чемпионами. А в Швеции на чемпионство мне понадобилось два года. Я сказал: дайте мне два года и мы станем чемпионами с «Краснодаром».

– Давай на это раз ты попробуешь уложиться в полгода.

– Постараюсь.

– Что, пошумим вместе в российской лиге? Покажем, как могут играть горячие шведские парни?

– Да. Конечно. Ты это уже сделал. Давай попробуем сделать это вместе.