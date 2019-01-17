«Определяю состав по размеру членов моих игроков». В Германии женщина стала тренером мужской команды

Экс-футболистка Имке Вюббенхорст в декабре 2018 года стала тренером мужской команды «Клоппенбург», выступающей в пятом немецком дивизионе.

Вюббенхорст – первая женщина, тренирующая мужскую команду в клубе первых пяти дивизионов Германии.

«Я профессионал и определяю состав по размеру членов моих игроков», – в шутку ответила 30-летняя немка на один из вопросов журналиста.