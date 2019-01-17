«Определяю состав по размеру членов моих игроков». В Германии женщина стала тренером мужской команды

Для нее это актуальнее, чем турнирное положение команды!
Экс-футболистка Имке Вюббенхорст в декабре 2018 года стала тренером мужской команды «Клоппенбург», выступающей в пятом немецком дивизионе.
Вюббенхорст – первая женщина, тренирующая мужскую команду в клубе первых пяти дивизионов Германии.
«Я профессионал и определяю состав по размеру членов моих игроков», – в шутку ответила 30-летняя немка на один из вопросов журналиста.
- Игроком Вюббенхорст выступала за женскую команду «Клоппенбурга», а потом тренировала ее.
- На данный момент клуб занимает последнее место в турнирной таблице.