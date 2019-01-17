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    «Определяю состав по размеру членов моих игроков». В Германии женщина стала тренером мужской команды

    Экс-футболистка Имке Вюббенхорст в декабре 2018 года стала тренером мужской команды «Клоппенбург», выступающей в пятом немецком дивизионе.

    Вюббенхорст – первая женщина, тренирующая мужскую команду в клубе первых пяти дивизионов Германии.

    «Я профессионал и определяю состав по размеру членов моих игроков», – в шутку ответила 30-летняя немка на один из вопросов журналиста.

    • Игроком Вюббенхорст выступала за женскую команду «Клоппенбурга», а потом тренировала ее.
    • На данный момент клуб занимает последнее место в турнирной таблице.

    Источник: DW Sports

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    17.01.2019 07:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 18 января 2019, 11:06

      Для нее это актуальнее, чем турнирное положение команды!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 января 2019, 14:07

      Теперь этот журналист не будет задавать глупых вопросов.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 17 января 2019, 12:36

      А тренера взяли за глубину глотки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      jengais 17 января 2019, 11:04

      А баба то с юрморком

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 17 января 2019, 08:03

      Я представил если бы тренер мужик сказал про выбор футболисток по размерубюста , то вони было бы...

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > mihail200606 17 января 2019, 08:38

      Кругом двойные стандарты...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер > mihail200606 17 января 2019, 09:28

      Размер бюста можно и в купальнике оценить. А вот если бы тренер мужик сказал, что выбирает по глубине...

      1
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