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    Геркус – об отношениях с Семиным, будущем Фернандеша и возможных 50 миллионов от продажи игроков

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус дал интервью «Чемпионату». «Бомбардир» выделил главные темы.

    О взаимоотношениях с Семиным

    – Как узнали о книге Семина?

    – Мне кто-то прислал в электронном виде.

    – Что почувствовали, когда читали часть о себе и Штоффельсхаусе?

    – Досаду. А вы бы на моем месте что почувствовали?

    – Попробовали бы разобраться в ситуации. В контракте тренера наверняка есть пункт…

    – Есть. Это было нарушение контракта. Очень серьезное нарушение. Так нельзя, это непрофессионально.

    – Если «очень серьезное», то почему не оштрафовали?

    – Я мог применить наказание, мог не делать этого. Решил остановиться на втором варианте. Вы же сами говорите, что Юрий Палыч – это больше, чем тренер, это легенда. Я решил, что не стоит опускаться до формальностей в контракте. Никто этого не поймет. Не нужно выяснять отношения в начале сезона, когда играет команда.

    – У вас вообще когда-нибудь были теплые отношения с Семиным?

    – Нет, рабочие. Он – масштабная фигура с историей. Человек из телевизора. А я обычный менеджер. Какая теплота? Вы смеетесь, что ли?

    – Когда вы вместе выиграли чемпионат, чувствовалась полнейшая отстраненность между вами.

    – Он поддерживает теплые отношения с теми людьми, которых давно знает. Со мной он их не поддерживал. Близких отношений у нас не было никогда.

    О будущем Фернандеша

    – Прогнозы в ситуации с Фернандешем у вас есть?

    – Это прерогатива руководства, другим людям принимать принципиальные решения. Мое мнение: я бы подождал еще полгода. Мне категорически не понравились его перфомансы в последние месяцы. Вел он себя непрофессионально: внутри команды, с менеджментом, с тренером.

    – Вы про историю с непожатой рукой Семину?

    – Это не единичный случай, а его хроническое поведение. Он так делал всегда и со всеми. В последние месяцы у него явные проблемы с концентрацией и желанием играть. Кстати, вы знаете, что агентом Фернандеша раньше был Мендеш? И знаете, почему они расстались?

    – Почему?

    – Потому что Ману начал учить его как работать. Он читает книги по экономике, отлично образован, умеет очень вежливо общаться, у него шикарный университетский английский, но при этом иногда срывается.

    – При обсуждении будущего Фернандеша в совете директоров были мнения за продление контракта?

    – Конечно, раз вопрос о нем поднимался. Я показывал наше предложение, показывал его требования – 4 миллиона, которые, они по словам Барбозы, якобы не просили. Выходило 9 миллионов чистыми за два года. И это Ок? Кто бы я был, если бы подписал такое?

    О самом сложном периоде в клубе

    – Самый сложный период в «Локомотиве»?

    – Осень-2016. Там было плохо все. Адаптация, результаты клуба. Было чудовищно тяжело. По ощущениям – лютый кошмар. Худшее время в жизни. Но весь отрезок в «Локомотиве» при этом – лучшее время в жизни.

    О разногласиях между руководством и тренерским штабом «Локомотива»

    – Имелись разногласия и по трансферам. Вопросы касались системы принятия решений или отдельных футболистов?

    – Скорее первое. Я настаивал, что нужно больше полномочий отдать на сторону менеджмента клуба, руководителей и спортивного блока. В последней трансферной кампании акцент принятия решений был смещен в сторону трансферного комитета и главного тренера. Решение о продлении игроков полностью принимал он, я в этом лишь оппонировал.

    – При этом «Локомотив» на трансферах почти не зарабатывал.

    – Как можно зарабатывать, если нельзя продавать?

    – Почему нельзя?

    – Вы приходите и говорите: «Есть спрос на этого, этого и этого. Хочу продать». А главный тренер отвечает: «У меня на следующий сезон идеология такая – сохранить чемпионский состав. Все, кто вложил душу в чемпионство, должны остаться». То есть продавать нельзя никого. Хотя есть спрос на четверых игроков. Если эти истории отработать, то клуб заработал бы около 50 миллионов евро. Однако решение никого не продавать было принципиальным и даже не обсуждалось. Только приобретать.

    Источник: «Чемпионат»

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    17.01.2019 06:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 января 2019, 13:03

      Авторитет Семина в Локомотиве высокий ,но взаимопонимания с Геркусом они так и не нашли ,хотя и стали Чемпионами. Пока не ясно какие отношения будут у них теперь с Кикнадзе?

      1
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 17 января 2019, 12:45

      В плане менеджмента ЦСКА нет равных.

      2
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 17 января 2019, 12:04

      Однако решение никого не продавать было принципиальным и даже не обсуждалось.
      ----------------------------
      Врет, как симый ме. Продали Пейчиновича, взяли на его место немца-чемпиона мира, который не вписался и напривозил голов.

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      Рейтинг: +839

      Князев 17 января 2019, 10:51

      Слава богу, что этого барыгу выперли из Локомотива. В футболе главное - игра команды, а не торговля футболистами. Этому барыге торговать на рынке картошкой, а не руководить клубом.Он думает, что болельщики пошли на стадион из-за его концертов перед матчем? Нет. Просто талантливый тренер поставил игру команды, сумел создать благоприятную обстановку в коллективе. Игроки поверили тренеру и пришли победы. ПОЭТОМУ зрители стали больше ходить на стадион.

      1
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 17 января 2019, 10:03

      Юрий Палыч прежде всего личность в спорте,а все предыдущие два президента клуба попросту торговые работники! У главного тренера задача прежде всего дать результат и сохранение команды,у торговых работников-подешевле купить,подороже продать! Понятно,что пользуются спросом прежде всего молодые и лучшие,однако прежде чем кого-то из них продать,надо рассчитать,а кто их равноценно сможет заменить,отчего главный тренер и воспротивился! Ну,а раз продавать некого,значит и выгоды нет оставаться в клубе-это и есть основная причина ухода!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 января 2019, 08:37

      Может Сёмин потом озвучит кто эти четверо за которых 50 лямов могли выручить, по словам Геркуса. За возрастных игроков столько бы не заплатили, а молодые Сёмину нужны для игры в команде, а не для продажи.

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