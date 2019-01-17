Геркус – об отношениях с Семиным, будущем Фернандеша и возможных 50 миллионов от продажи игроков

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус дал интервью «Чемпионату». «Бомбардир» выделил главные темы.

О взаимоотношениях с Семиным

– Как узнали о книге Семина?

– Мне кто-то прислал в электронном виде.

– Что почувствовали, когда читали часть о себе и Штоффельсхаусе?

– Досаду. А вы бы на моем месте что почувствовали?

– Попробовали бы разобраться в ситуации. В контракте тренера наверняка есть пункт…

– Есть. Это было нарушение контракта. Очень серьезное нарушение. Так нельзя, это непрофессионально.

– Если «очень серьезное», то почему не оштрафовали?

– Я мог применить наказание, мог не делать этого. Решил остановиться на втором варианте. Вы же сами говорите, что Юрий Палыч – это больше, чем тренер, это легенда. Я решил, что не стоит опускаться до формальностей в контракте. Никто этого не поймет. Не нужно выяснять отношения в начале сезона, когда играет команда.

– У вас вообще когда-нибудь были теплые отношения с Семиным?

– Нет, рабочие. Он – масштабная фигура с историей. Человек из телевизора. А я обычный менеджер. Какая теплота? Вы смеетесь, что ли?

– Когда вы вместе выиграли чемпионат, чувствовалась полнейшая отстраненность между вами.

– Он поддерживает теплые отношения с теми людьми, которых давно знает. Со мной он их не поддерживал. Близких отношений у нас не было никогда.

О будущем Фернандеша

– Прогнозы в ситуации с Фернандешем у вас есть?

– Это прерогатива руководства, другим людям принимать принципиальные решения. Мое мнение: я бы подождал еще полгода. Мне категорически не понравились его перфомансы в последние месяцы. Вел он себя непрофессионально: внутри команды, с менеджментом, с тренером.

– Вы про историю с непожатой рукой Семину?

– Это не единичный случай, а его хроническое поведение. Он так делал всегда и со всеми. В последние месяцы у него явные проблемы с концентрацией и желанием играть. Кстати, вы знаете, что агентом Фернандеша раньше был Мендеш? И знаете, почему они расстались?

– Почему?

– Потому что Ману начал учить его как работать. Он читает книги по экономике, отлично образован, умеет очень вежливо общаться, у него шикарный университетский английский, но при этом иногда срывается.

– При обсуждении будущего Фернандеша в совете директоров были мнения за продление контракта?

– Конечно, раз вопрос о нем поднимался. Я показывал наше предложение, показывал его требования – 4 миллиона, которые, они по словам Барбозы, якобы не просили. Выходило 9 миллионов чистыми за два года. И это Ок? Кто бы я был, если бы подписал такое?

О самом сложном периоде в клубе

– Самый сложный период в «Локомотиве»?

– Осень-2016. Там было плохо все. Адаптация, результаты клуба. Было чудовищно тяжело. По ощущениям – лютый кошмар. Худшее время в жизни. Но весь отрезок в «Локомотиве» при этом – лучшее время в жизни.

О разногласиях между руководством и тренерским штабом «Локомотива»

– Имелись разногласия и по трансферам. Вопросы касались системы принятия решений или отдельных футболистов?

– Скорее первое. Я настаивал, что нужно больше полномочий отдать на сторону менеджмента клуба, руководителей и спортивного блока. В последней трансферной кампании акцент принятия решений был смещен в сторону трансферного комитета и главного тренера. Решение о продлении игроков полностью принимал он, я в этом лишь оппонировал.

– При этом «Локомотив» на трансферах почти не зарабатывал.

– Как можно зарабатывать, если нельзя продавать?

– Почему нельзя?

– Вы приходите и говорите: «Есть спрос на этого, этого и этого. Хочу продать». А главный тренер отвечает: «У меня на следующий сезон идеология такая – сохранить чемпионский состав. Все, кто вложил душу в чемпионство, должны остаться». То есть продавать нельзя никого. Хотя есть спрос на четверых игроков. Если эти истории отработать, то клуб заработал бы около 50 миллионов евро. Однако решение никого не продавать было принципиальным и даже не обсуждалось. Только приобретать.