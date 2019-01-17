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    Альба: «Барселона» – клуб всей моей жизни, хочу завершить здесь карьеру»

    Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о своих планах на будущее.

    «Барса» – клуб всей моей жизни. Я провел здесь восемь лет, когда был маленьким. Потом уехал, чтобы в конечном итоге найти свой дом. Мне и моей семье очень хорошо здесь. Я нахожусь в лучшем клубе в мире. Я хотел бы закончить свою карьеру здесь», – цитирует 29-летнего защитника Le 10 Sport.

    • В текущем сезоне Альба забил два мяча и сделал девять результативных передач в 25 играх на клубном уровне.
    • Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2020 года. На сегодняшний день клуб не предлагал игроку подписать новое соглашение.

    Источник: Le 10 Sport

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    17.01.2019 01:12
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