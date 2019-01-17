Альба: «Барселона» – клуб всей моей жизни, хочу завершить здесь карьеру»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о своих планах на будущее.
«Барса» – клуб всей моей жизни. Я провел здесь восемь лет, когда был маленьким. Потом уехал, чтобы в конечном итоге найти свой дом. Мне и моей семье очень хорошо здесь. Я нахожусь в лучшем клубе в мире. Я хотел бы закончить свою карьеру здесь», – цитирует 29-летнего защитника Le 10 Sport.
- В текущем сезоне Альба забил два мяча и сделал девять результативных передач в 25 играх на клубном уровне.
- Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2020 года. На сегодняшний день клуб не предлагал игроку подписать новое соглашение.