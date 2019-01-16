Бартомеу – о возможном возвращении Неймара: «Не говорим об игроках других команд»

Ещё одна сенсация на ЧМ по гандболу. Хорваты, которые на предварительном этапе никому не проиграли, а тут Бразилии попали 26:29. Судейство на это чемпионате, если не скандальное, то мало профессиональное, правило меняют, ужесточают наказание при игре в защите и т.д. Но и мужская команда Бразилии здорово прибавила в гандболе.
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о возможном возвращении в клуб форварда «ПСЖ» Неймара.
«Неймар? Мы не говорим об игроках из других команд. Мы уважаем «ПСЖ». У нас – отличная команда, отличные игроки, каждый из которых имеет значение для нас. И у нас есть лучший игрок в мире – Месси», – цитирует Бартомеу sport.es.
- Неймар выступал за «Барселону» в период с 2013 по 2017 год.
- В 186 играх за клуб он забил 105 мячей и сделал 76 результативных передач.