Бартомеу – о возможном возвращении Неймара: «Не говорим об игроках других команд»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о возможном возвращении в клуб форварда «ПСЖ» Неймара.

«Неймар? Мы не говорим об игроках из других команд. Мы уважаем «ПСЖ». У нас – отличная команда, отличные игроки, каждый из которых имеет значение для нас. И у нас есть лучший игрок в мире – Месси», – цитирует Бартомеу sport.es.