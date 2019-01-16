Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бартомеу – о возможном возвращении Неймара: «Не говорим об игроках других команд»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о возможном возвращении в клуб форварда «ПСЖ» Неймара.

    «Неймар? Мы не говорим об игроках из других команд. Мы уважаем «ПСЖ». У нас – отличная команда, отличные игроки, каждый из которых имеет значение для нас. И у нас есть лучший игрок в мире – Месси», – цитирует Бартомеу sport.es.

    • Неймар выступал за «Барселону» в период с 2013 по 2017 год.
    • В 186 играх за клуб он забил 105 мячей и сделал 76 результативных передач.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.01.2019 20:52
    Рекомендуем
    Комментарии172
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 января 2019, 21:37

      Ещё одна сенсация на ЧМ по гандболу. Хорваты, которые на предварительном этапе никому не проиграли, а тут Бразилии попали 26:29. Судейство на это чемпионате, если не скандальное, то мало профессиональное, правило меняют, ужесточают наказание при игре в защите и т.д. Но и мужская команда Бразилии здорово прибавила в гандболе.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 20 января 2019, 21:44

      Олег, для меня всегда была не понятна грань запрещённого и дозволенного в гандболе... В правила не вникал, то контакты неимоверные и жёсткие... Специалисты, конечно, секут... Как, впрочем и в баскете...

      Олег, остались мы с тобой одни, как в попе дырочки..))
      Почапал я готовится на завтра... Может ещё Андрик объявится...
      Может, влезу посмотреть на ночь глядя...

      Заранее раскланяюсь и раздосвиданькаюсь!..))
      Спасибо за общение и познавательность!..
      До послезавтра!..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 20 января 2019, 21:48

      Раньше намного жёстче можно было играть и встречать игрока, снимать мяч с руки в зоне, чуть подтолкнуть. Теперь 2-х минутное удаление и семерик. Это из-за травм игроков. Добро, Андрей, отдыхай,тебе завтра на работу.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 января 2019, 21:32

      Надо заканчивать на сегодня. Спасибо всем. Спокойной ночи!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 20 января 2019, 21:34

      Спокойной ночи, Саша, до завтра !

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > zigbert 20 января 2019, 21:34

      Заканчивай сегодня, что бы начать завтра!..
      Удачи и успехов, Алессандро!!..))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 января 2019, 20:55

      Вильярреал мне помог немного.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 20 января 2019, 20:59

      Кому немного, а кому хорошо... )))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 20 января 2019, 20:26

      Для Рубик Докоян...
      Закончились, Олег, для тебя спокойные празднично-январские деньки...
      Появился александр п, - сразу обнаружилась потребность доказывать и пояснять очевидные вещи..)) Упорство - сила!.. Надоедливость - огонь!!..))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 20 января 2019, 20:28

      Только написать хотел, что лёгок на помине. ))) Надо их с Бомбатом свести пусть друг другу мозги полощут. ))) Нудный и упоротый до невозможности.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 20 января 2019, 20:55

      Если он преподавал математику, как он объяснял и доказывать учил теоремы своих учеников. у меня одноклассник был по фамилии Остроумов. Фамилии соответствовал, математику и физику шарил на раз. Решал все эти задачи и примеры разными способами, что преподаватели хрен могли понять.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 20 января 2019, 20:22

      Ладно буду заканчивать завтра с утра ( а точнее уже сегодня) опять на работу.
      Всем до завтра.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 20 января 2019, 20:25

      Сережа ,всего доброго! До завтра.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > афоня72 20 января 2019, 20:25

      До послезавтра, Сергей! Успехов!..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 20 января 2019, 20:26

      Давай, спокойной ночи, миролюбивый ты наш... )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Сварожич 20 января 2019, 20:43

      Похоже Шальке и Вольсбург сегодня голов наколотят. Начали резво, к 20-й минуте 1:1, но тормознулись. Может после перерыва начнут забивать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 20 января 2019, 20:21

      О, я в батлах вроде первое очко набрал!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 января 2019, 20:10

      Для Сварожича. Толя ты упомянул о совпадении. Все так и случилось. Подошел к холодильнику ,первое на что упал взгляд ,были яйца. Приготовил яичницу. Дома сегодня остался один.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Сварожич 20 января 2019, 20:14

      Ну вот гурманы мля объявились.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Сварожич 20 января 2019, 20:14

      Я сделал с репчатым луком. Вкусно все равно.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > zigbert 20 января 2019, 20:16

      Один дома - оригинально!!!!!!!!!!!!
      Ты, уж там, Сандро, - не безобразничай..))
      Ты не маленький мальчик, но всё же...))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > insider_retro 20 января 2019, 20:29

      Да нет Андрей ,все довольно скромно и по предписанию.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 января 2019, 20:00

      Валидольная, но шикарная получилась концовка как и игра в целом. Зенит выиграл у ЦСКА 93: 86. Молодцы !

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 20 января 2019, 20:04

      Ну допустим это для тебя молодцы...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Сварожич 20 января 2019, 20:09

      А я на это и намекнул..

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 20 января 2019, 20:09

      Когда команда из твоего города побеждает, а тем более лидера и сама играет без двух своих травмированных лидеров, то конечно молодцы. Это всё равно как Анжи обыграл Зенит примерно

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 20 января 2019, 20:12

      Олег ,поздравляю! Молодцы. Очень неожиданно.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 20 января 2019, 20:16

      Да ладно Олег я все понимаю, это как наша хоккейная Сибирь ваш СКА обыгрывает!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 20 января 2019, 20:18

      Или так.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 20 января 2019, 21:05

      Сам не ожидал. Пусть у ЦСКА сейчас игровой кризис, но в Зените не играли Карасёв и Воронов, лидеры команды.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 20 января 2019, 19:21

      Привет Анатолий.
      Хорошо когда есть что почесать, а то как в той прибаутке
      -сунул руку нет яйца,
      -так и ё*нулся с крыльца!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > афоня72 20 января 2019, 19:25

      Упасть с крыльца от удивления - это полбеды..))
      А вот распластаться в ринге - беда...
      "Если человек встает после падения — это не физика. Это характер..."
      (Майк Тайсон)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Сварожич 20 января 2019, 19:38

      Толя, если сыграли 1:1, а в прогнозе 0:0, это 2 или 1 очко ?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Сварожич 20 января 2019, 19:51

      Я почему спросил, Макс считал 2 очка, по мне так 1. При ничейном исходе или 3 очка или 1 получается, а при победе 3, 2,1. Доиграем по этим правилам, а потом как сообщество решит.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Сварожич 20 января 2019, 20:11

      И я о том же. При любой ничьей, если она не угаданная разница будет 0 . Про угаданный счёт там понятно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 20 января 2019, 18:58

      Смотрю, МС беспроблемно чухнул Хаддерсфилд...
      Но "шпорам" без Кейна, нынче с Фулхэмом тяжеловато будет...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 20 января 2019, 19:18

      Тем более Фулхем с ними удачно играет.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11