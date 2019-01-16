Неймар: «Манчестер Юнайтед» – хороший жребий для «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Неймар поделился ожиданиями от противостояния с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед»? Это хороший жребий, мне нравится играть против сильных команд. «Манчестер Юнайтед» – отличная команда, одна из лучших в мире, с игроками отличного качества, которые могут решить судьбу матча. Я думаю, это будет хороший матч для фанатов», – цитирует 26-летнего нападающего официальный сайт парижан.