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    Неймар: «Манчестер Юнайтед» – хороший жребий для «ПСЖ»

    Форвард «ПСЖ» Неймар поделился ожиданиями от противостояния с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Манчестер Юнайтед»? Это хороший жребий, мне нравится играть против сильных команд. «Манчестер Юнайтед» – отличная команда, одна из лучших в мире, с игроками отличного качества, которые могут решить судьбу матча. Я думаю, это будет хороший матч для фанатов», – цитирует 26-летнего нападающего официальный сайт парижан.

    • В текущем сезоне Неймар забил 18 мячей и сделал девять результативных передач в 21 матче за «ПСЖ».
    • Первый матч против «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ чемпион Франции сыграет на выезде 12 февраля. Ответная игра состоится 6 марта.

    Источник: Официальный сайт «ПСЖ»

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    16.01.2019 19:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +905

      VVadic 16 января 2019, 22:33

      Точно. Бомба матчи)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 января 2019, 19:56

      Предсказать победителя в этом матче будет сложно.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 > zigbert 18 января 2019, 13:09

      Хотелось бв проход дьяволов!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +393

      jengais 16 января 2019, 19:51

      несомненно матч обещает быть жарким

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 января 2019, 19:22

      Особенно для нынешнего "МЮ". При Мауре и сейчас это две разные команды. Поэтому "ПСЖ" не стоит ждать лёгкой прогулки в этих играх.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 > Рубик Докоян 16 января 2019, 19:39

      Сейчас МЮ радует.Будет на что посмотреть!

      4
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