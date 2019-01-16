Бартомеу: «Не сомневаемся, что Вальверде продолжит тренировать «Барселону» в следующем сезоне»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу уверен, что главный тренер команды Эрнесто Вальверде продлит истекающий в июле контракт.

«Мы в клубе нисколько не сомневаемся, что Вальверде продолжит тренировать «Барселону» в следующем сезоне.

В свое время мы, конечно, обсудим с ним новый контракт. Это то, о чем мы договорились.

Он тренер, в котором мы очень уверены. Он отлично справляется со своей работой. Он умный человек, знает систему игры в «Барселоне» и руководит играми так, как нам нравится», – сказал Бартомеу.