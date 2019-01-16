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    Бартомеу: «Не сомневаемся, что Вальверде продолжит тренировать «Барселону» в следующем сезоне»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу уверен, что главный тренер команды Эрнесто Вальверде продлит истекающий в июле контракт.

    «Мы в клубе нисколько не сомневаемся, что Вальверде продолжит тренировать «Барселону» в следующем сезоне.

    В свое время мы, конечно, обсудим с ним новый контракт. Это то, о чем мы договорились.

    Он тренер, в котором мы очень уверены. Он отлично справляется со своей работой. Он умный человек, знает систему игры в «Барселоне» и руководит играми так, как нам нравится», – сказал Бартомеу.

    • Вальверде возглавил каталонцев летом 2017 года.
    • В прошлом сезоне сине-гранатовые под его руководством выиграли Примеру, Кубок и Суперкубок Испании.

    Источник: Sport.es

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    16.01.2019 16:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 января 2019, 17:20

      Луис Энрике, конечно, сам ушёл, руководство не хотело его отпускать, но в первые 2 сезона при нём команда поинтереснее нынешней версии Вальверде выглядела. Понятно, что игроки атаки были моложе, был Неймар и т.д. и т.п., но не покидает меня ощущение, что Вальверде не тянет уровень Барсы, ему бы Валенсию условную тренировать. Проблемы у Барсы всё те же, что тянутся ещё со времён ухода Пепа - в защите проходной двор, периодические провальные матчи в ЛЧ, к слову спад пришёлся почти на тот же отрезок времени, что и в последнем сезоне Энрике - отсюда напрашивается мысль, что выводы были сделаны неправильные, либо вообще не сделаны, т.к. функционально команда местами по-прежнему проседает.
      Можно сказать, что мы, болелы Барсы зажрались, но победа в Ла Лиге и местных кубках уже никого не удивляет, приятно - это да, но только в реально тяжёлые времена Барса что-то отдавала Реалу или Атлетико, поэтому с таким составом и игровой политикой, как у Барсы, если кроме ЛЧ ещё и внутренние турниры сливать - это уже будет слишком.
      Всё это я к тому, что в ЛЧ нужно показывать результат, от того и сомнительно выглядит довольство Бартомеу, ещё до того, как даже сыграна 1/8, а в чемпионате Барса лидирует исключительно из-за серьёзных игровых проблем у Реала и Атлетико.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Cules2013 16 января 2019, 18:28

      Согласен ,Реал и Атлетико сбавили. Но я думаю выводы надо будет делать по матчам в ЛЧ.

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