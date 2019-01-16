Мане: «Ливерпуль» будет чемпионом АПЛ в этом сезоне»

Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане выразил уверенность, что команда завоюет чемпионский титул по итогам текущего сезона.

«Это не команда чокеров [команда, которая способна растерять преимущество над соперниками и упустить победу]. Мы будем чемпионами. Я уверен, что мы выиграем АПЛ.

Когда я просыпаюсь, я не иду на тренировку с мыслями, что мы не победим. Мы полны решимости показать, что мы лучшая команда в лиге», – сказал Мане.