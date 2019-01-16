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    Мане: «Ливерпуль» будет чемпионом АПЛ в этом сезоне»

    Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане выразил уверенность, что команда завоюет чемпионский титул по итогам текущего сезона.

    «Это не команда чокеров [команда, которая способна растерять преимущество над соперниками и упустить победу]. Мы будем чемпионами. Я уверен, что мы выиграем АПЛ.

    Когда я просыпаюсь, я не иду на тренировку с мыслями, что мы не победим. Мы полны решимости показать, что мы лучшая команда в лиге», – сказал Мане.

    • После 22-х туров красные лидируют в турнирной таблице, опережая «Манчестер Сити» на четыре очка.
    • В последний раз «Ливерпуль» выигрывал чемпионат Англии в сезоне-1989/90.

    Источник: Tribalfootball

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    16.01.2019 12:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 января 2019, 16:31

      Что-то у меня есть подозрения, то эту фразу ему ещё не раз припомнят. Ставлю на победу Сити.

      0
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 16 января 2019, 16:23

      Забыл постучать по черной голове и сплюнуть через левое плечо!!!!

      -1
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 16 января 2019, 14:15

      Эй там Красные дьяволы начали зубы точить,так что выбирай выражение

      0
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 16 января 2019, 12:59

      Какой провал будет если не станут.а у меня подозрения что в конце сезона они дрогнут и сити станет чемпионом. Хотя сам предпочтение отдаю ливеру

      3
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 16 января 2019, 12:58

      Да пора бы уж..

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