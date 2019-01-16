Мане: «Ливерпуль» будет чемпионом АПЛ в этом сезоне»

Что-то у меня есть подозрения, то эту фразу ему ещё не раз припомнят. Ставлю на победу Сити.
Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане выразил уверенность, что команда завоюет чемпионский титул по итогам текущего сезона.
«Это не команда чокеров [команда, которая способна растерять преимущество над соперниками и упустить победу]. Мы будем чемпионами. Я уверен, что мы выиграем АПЛ.
Когда я просыпаюсь, я не иду на тренировку с мыслями, что мы не победим. Мы полны решимости показать, что мы лучшая команда в лиге», – сказал Мане.
- После 22-х туров красные лидируют в турнирной таблице, опережая «Манчестер Сити» на четыре очка.
- В последний раз «Ливерпуль» выигрывал чемпионат Англии в сезоне-1989/90.