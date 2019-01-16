Кононов: «Спартаку» не нужно усиление»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал понять, что клуб больше не будет приобретать новых футболистов в зимнее трансферное окно.

«Думаю, усиление нам не нужно. Клуб выбрал тренера, который отвечает за результат и за тех игроков, с которыми работает. Конечно же, главный тренер, исходя из своей концепции игры, видит позиции, которые нужно усилить, и которые в усилении не нуждаются. Я как главный тренер «Спартака» сообщил об этом руководству в лице вице-президента и спортивного директора.

На совете директоров я представлял доклад. Считаю такой формат верным. Или же игроки утверждаются, или задаются вопросы: почему нужен тот или иной футболист. Это грамотный и взвешенный подход руководства. Оно приглашает главного тренера, беря на себя обязательства предоставить ему все для работы, а тренер берет на себя ответственность за результат.

Я как тренер задаю параметры футболистов, что мне нужны по позициям. А селекционный отдел ищет таких игроков и предлагает мне определенны кандидатуры. Сначала мы вместе просматриваем игроков, анализируем. Я определяю группу футболистов, из которых можно выбирать. Потом снова собираемся вместе и обсуждаем. Но понятно, что за мной остается последнее слово», — сказал Кононов.