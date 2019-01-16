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    Кононов: «Спартаку» не нужно усиление»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал понять, что клуб больше не будет приобретать новых футболистов в зимнее трансферное окно.

    «Думаю, усиление нам не нужно. Клуб выбрал тренера, который отвечает за результат и за тех игроков, с которыми работает. Конечно же, главный тренер, исходя из своей концепции игры, видит позиции, которые нужно усилить, и которые в усилении не нуждаются. Я как главный тренер «Спартака» сообщил об этом руководству в лице вице-президента и спортивного директора.

    На совете директоров я представлял доклад. Считаю такой формат верным. Или же игроки утверждаются, или задаются вопросы: почему нужен тот или иной футболист. Это грамотный и взвешенный подход руководства. Оно приглашает главного тренера, беря на себя обязательства предоставить ему все для работы, а тренер берет на себя ответственность за результат.

    Я как тренер задаю параметры футболистов, что мне нужны по позициям. А селекционный отдел ищет таких игроков и предлагает мне определенны кандидатуры. Сначала мы вместе просматриваем игроков, анализируем. Я определяю группу футболистов, из которых можно выбирать. Потом снова собираемся вместе и обсуждаем. Но понятно, что за мной остается последнее слово», — сказал Кононов.

    • Этой зимой «Спартак» купил левого защитника Айртона и вернул Аяза Гулиева.
    • Клуб занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Sport24»

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    16.01.2019 11:24
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +649

      MichelWB 17 января 2019, 12:18

      Будем делать посмотреть. Другого нам не остается. Как говорится, время все расставит по своим местам и ответит на многие вопросы.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 января 2019, 21:57

      ну раз так весна покажет результат

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 января 2019, 16:28

      Кононов до "Спартака" работал в клубах, которые не ставили перед собой высоких задач. В лучшем случае попасть в зону еврокубков ( как в "Краснодаре") Здесь же постоянно ставят задачу на чемпионство и попадание в групповой этап ЛЧ. Соответственно для этого и исполнители нужны качественные и мастеровитые. Мы Кононова услышали сейчас как и руководств "Спартака". Послушаем и после окончания чемпионата при подведении итогов...

      6
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 16 января 2019, 15:57

      Что-то много Кононова в прессе.
      Он тренирует или речи пишет на тренировках?))
      Наконец-то воцарилось спокойствие между тренерским штабом и руководством клуба. Одни не ставят конкретных задач, другие не просят денег на усиление.))

      3
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 16 января 2019, 15:38

      Руководство говорит устами Кононова! Братишка Федуна так и перед началом прошлого сезона говорил))

      2
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 16 января 2019, 15:26

      На умалишённого вроде не похож, но иногда такую пургу несёт, что кажется , что говорит не он, а господин Измайлов из под стола.
      Мы из еврокубков со свистом вылетели, но усиление всё равно не нужно.Большего бреда пока не слышал, но ещё не вечер.Измайлов с Родионовым ещё не всё замутили.

      7
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      Рейтинг: +135

      dimazavr > vka1970 16 января 2019, 17:28

      Вы настолько невразумительны, насколько и злобны! Всё плохо? Хватит жрать лимоны! От ваших кислых физиономий Мир тускнеет!

      -1
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > dimazavr 16 января 2019, 21:59

      Это моё мнение и мне насрать, что вы об этом думаете.
      От Вас я вообще ни чего дельного не услышал, так что Вам стоит заткнуться и не напрягать зрение в желание прочитать что то невразумительное.

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > dimazavr 17 января 2019, 09:26

      Почему всё плохо? Всё хорошо - стабильно занимать 5-6 места - тоже стабильность.))
      Но я соглашусь с "vka 1970" - если команда не может выйти в весеннюю стадию ЛЕ, то однозначно её нужно усиливать.

      1
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 16 января 2019, 15:07

      Вот вы фуфло тулите . У вас такая прекрасная школа . Любой позавидует , кого не ткни пальце почти 90 % был в спартаковской школе . Правильно Кононов делает

      5
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 16 января 2019, 14:56

      Чтобы быть в пятерке-шестерке может и не надо. Почему же Кононов не озвучил поставленную на сезон задачу? Мутно все.

      4
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 16 января 2019, 14:21

      ахахаха, ну все ясно))))

      2
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      Рейтинг: +487

      Alejandrrro 16 января 2019, 14:11

      Марионетка руководства. Как руководство сказало, то и говорит. На флангах атаки кто будет играть? Призраки Джано и Самедова?

      Или на Педро Рошу, Мельагрехо, Ташаева и Ломовицкого понадеялся? Фланги атаки никчёмные. От одного Промеса было бы больше толку, чем от этих четверых вингеров.

      Если только Ханни на фланге наигрывать. Больше достойных нет.

      4
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Alejandrrro 17 января 2019, 09:27

      Ханни уже играл на фланге, когда был Каррера. Что-то толку от него на фланге никакого.

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