Рыжиков: «Над Кокориным и Мамаевым просто издеваются»

Кто-то понимает,что футболёрам больше условных не повесишь.Поэтому наказывают ,как могут.Вспомнился мне один недавний эпизод.Выхожу утром из квартиры-на втором этаже уютно расположились конченная шлюха Надя с первого этажа,её сожитель и какой-то алкаш постарше."- Пошли накуй отсюда,уроды! Кабак тут нашли!"Малость поогрызавшись,троица вышла на улицу.Через 15 минут иду в Магнит-стоит у входа охранник,рядом в снегу,небольшой нож.Неподалёку стоит УАЗ с ментами,в салоне сидят Надя и её придурок.Один мент пишет протокол на коленках." Что случилось?"-спрашиваю у охранника.-" Вон,те двое,забузили в магазине,стал выгонять,а они ножиком давай махать! Пришлось директору ментов вызывать".Нормально,думаю,порезвились.Надя на второй срок пошла.....Я сильно ошибался.Даже не завели дело.Вспомнился ещё один эпизод с участием Нади.Вызвали её же родственники ментов,чтобы отправили шалаву куда следует.Написали заяву.Стали менты загружать Надю в "буханку".У Нади были другие планы,поэтому по асфальту долго катались фуражки,зажимались тренированными рученьками отшибленные яйца,смеялись зеваки)).Всё же,ментам удалось запихать ранее судимую шалаву. Думаете,ей срок дали? Как бы не хер ! На следующий день была дома.
Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков высказал мнение о ситуации с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
— Что можете сказать о ситуации вокруг Кокорина и Мамаева, которых держат в СИЗО уже три месяца?
— Не знаю, как это назвать, но над людьми просто издеваются. Ребята набедокурили, совершили плохие поступки, но они не заслужили такого наказания. У нас в стране есть миллион примеров, когда люди с более жесткими деяниями получали менее строгие наказания.
Мы ребят поддерживаем и переживаем за них, хоть и не кричим об этом на каждом углу. Они оступились, но нам надо их понять и отнестись снисходительнее. То, что происходит сейчас, — перебор. Это моя личная точка зрения.
- В октябре прошлого года Кокорин и Мамаев стали соучастниками группового избиения нескольких лиц.
- Футболисты были взяты под стражу и помещены в СИЗО.
- В СИЗО они пробудут минимум до 8 февраля, когда состоится очередное заседание суда по их делу.