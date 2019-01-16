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    Рыжиков: «Над Кокориным и Мамаевым просто издеваются»

    Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков высказал мнение о ситуации с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

    — Что можете сказать о ситуации вокруг Кокорина и Мамаева, которых держат в СИЗО уже три месяца?

    — Не знаю, как это назвать, но над людьми просто издеваются. Ребята набедокурили, совершили плохие поступки, но они не заслужили такого наказания. У нас в стране есть миллион примеров, когда люди с более жесткими деяниями получали менее строгие наказания.

    Мы ребят поддерживаем и переживаем за них, хоть и не кричим об этом на каждом углу. Они оступились, но нам надо их понять и отнестись снисходительнее. То, что происходит сейчас, — перебор. Это моя личная точка зрения.

    • В октябре прошлого года Кокорин и Мамаев стали соучастниками группового избиения нескольких лиц.
    • Футболисты были взяты под стражу и помещены в СИЗО.
    • В СИЗО они пробудут минимум до 8 февраля, когда состоится очередное заседание суда по их делу.

    Источник: «Известия»

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    16.01.2019 09:21
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 16 января 2019, 21:46

      Кто-то понимает,что футболёрам больше условных не повесишь.Поэтому наказывают ,как могут.Вспомнился мне один недавний эпизод.Выхожу утром из квартиры-на втором этаже уютно расположились конченная шлюха Надя с первого этажа,её сожитель и какой-то алкаш постарше."- Пошли накуй отсюда,уроды! Кабак тут нашли!"Малость поогрызавшись,троица вышла на улицу.Через 15 минут иду в Магнит-стоит у входа охранник,рядом в снегу,небольшой нож.Неподалёку стоит УАЗ с ментами,в салоне сидят Надя и её придурок.Один мент пишет протокол на коленках." Что случилось?"-спрашиваю у охранника.-" Вон,те двое,забузили в магазине,стал выгонять,а они ножиком давай махать! Пришлось директору ментов вызывать".Нормально,думаю,порезвились.Надя на второй срок пошла.....Я сильно ошибался.Даже не завели дело.Вспомнился ещё один эпизод с участием Нади.Вызвали её же родственники ментов,чтобы отправили шалаву куда следует.Написали заяву.Стали менты загружать Надю в "буханку".У Нади были другие планы,поэтому по асфальту долго катались фуражки,зажимались тренированными рученьками отшибленные яйца,смеялись зеваки)).Всё же,ментам удалось запихать ранее судимую шалаву. Думаете,ей срок дали? Как бы не хер ! На следующий день была дома.

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 16 января 2019, 21:24

      сгноить,потому-что заслужили уже давно это своими выходками!

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 января 2019, 21:23

      ты понимай их но я не собираюсь их понять

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 16 января 2019, 19:25

      УРОК БУДЕТ ДРУГИМ!

      0
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 16 января 2019, 17:57

      Другие бы уже зону топтали, а этих заставляют в спортзал ходить и пирожки мамины есть- изверги!

      0
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 16 января 2019, 14:17

      Бизнесмен: Кокорин и Мамаев издевались проста издевались надомной

      0
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 16 января 2019, 14:09

      Поздно пить боржоми,если и т.д....Рубильник включения мозгов не сработал.

      3
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 16 января 2019, 12:56

      Им просто делают анальные ванны, не более, был бы ты на месте пострадавшего, а они обычные люди, то давно б уже сидели лет 5,а так с этими вафлами еще церемоняться, дорога им закрыта везде! Только по вене можно, ну или отстранить от спорта надо, их место завод!

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 января 2019, 12:53

      Возможно с ними обошлись жестко ,однако случайным их попадание в СИЗО назвать нельзя.

      4
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 16 января 2019, 12:53

      Согласен

      3
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