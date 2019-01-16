Рыжиков: «Над Кокориным и Мамаевым просто издеваются»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков высказал мнение о ситуации с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

— Что можете сказать о ситуации вокруг Кокорина и Мамаева, которых держат в СИЗО уже три месяца?

— Не знаю, как это назвать, но над людьми просто издеваются. Ребята набедокурили, совершили плохие поступки, но они не заслужили такого наказания. У нас в стране есть миллион примеров, когда люди с более жесткими деяниями получали менее строгие наказания.

Мы ребят поддерживаем и переживаем за них, хоть и не кричим об этом на каждом углу. Они оступились, но нам надо их понять и отнестись снисходительнее. То, что происходит сейчас, — перебор. Это моя личная точка зрения.