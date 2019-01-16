Кононов – о работе в «Спартаке», молодых игроках и Кубке «Матч Премьер»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал интервью клубной пресс-службе. «Бомбардир» выделил самые интересные темы из разговора.

О работе в «Спартаке»

Я познакомился с командой, за это время практически каждого из игроков узнал. Узнал как готов тот или иной игрок. Конечно же узнал, как команда работала ранее, как готова была на тот момент [когда я пришел в клуб – прим. «Бомбардира»]. Сделали выводы, проанализировали с тренерским штабом.

Сейчас работа строится с игроками, которых мы уже знаем. Уже есть план, как вывести игроков на тот уровень, который нам бы позволял начинать сезон в максимальной готовности.

О молодых игроках на сборе

Опасался, что молодые игроки не будут готовы так, как основной состав, но эти опасения были напрасны. Молодые ребята очень хорошо работали, они вписались в тренировочный цикл. Я не увидел большой разницы между игроками зрелыми, которые прошли все игры «Спартака», и молодыми. Я ими доволен на данный момент.

Мне понравилось, что молодые уже конкурируют с игроками основного состава и достаточно уверенно чувствуют себя на футбольном поле.

Я общался с несколькими игроками [основного состава – прим. «Бомбардира»], они говорили, что ребята хорошо играют и серьезно конкурируют.

Об игре Педро Роши

Это первый сбор, я бы не хотел делать какие-то серьезные выводы. Так получилось, что он проводит сбор достаточно хорошо, как и все игроки. Игрок атаки должен иметь достаточно голевых моментов. Если он их использует, то это радует.

В тренировочных играх мы всегда отрабатываем игру для того, чтобы атаки завершали. Кому-то удавалось это, кому-то нет. Не хотел бы делать выводы, но то, что Педро хорошо работает – это факт. Я бы хотел, чтобы он дальше продолжал работать усиленно.

Все понимают мои принципы. Футбольное поле все показывает. Меня не интересуют фамилии. Мне нужны игроки, которые готовы на данный момент, а в особенности те, кто будет готов к официальным играм.

О кубке «Матч Премьер»

Нам надо выигрывать. Надо побеждать в каждом турнире, где мы участвуем. Второй сбор важен для меня, там пойдет более серьезная интенсивность, чем сейчас. Мы будем продолжать тренировки в том режиме, что мы запланировали. Каждая игра будет идти на победу. В этих матчах мы будем проверять каждого из футболистов и свою игру.

Турнир будет проходить под нагрузками, поэтому мы не будем использовать всех игроков по 90 минут. На сборах, когда идет такая работа и когда попадается клуб, который слаб по уровню, игрок плохо настраивается на него. А этот турнир важен, чтобы почувствовать все единоборства. Его надо выигрывать.