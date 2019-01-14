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    Инс: «Любой на месте Сульшера мог бы стартовать так удачно в «МЮ». Например, я или Брюс»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс не считает победную серию команды исключительно заслугой исполняющего обязанности главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. По мнению англичанина, любой на месте норвежского специалиста мог бы добиться подобного результата.

    «Мы не можем слишком увязнуть в том, что сделал Уле. Будем честными: до ухода Жозе Моуринью хуже в «Манчестер Юнайтед» быть не могло. Над всем клубом, игроками, болельщиками и персоналом было темное облако. Это влияло на происходящее на поле.

    Уле пришел в клуб с дружелюбным лицом и с успокаивающим влиянием. И кажется, что в результате игроки стали прилагать больше усилий.

    Кандалы сброшены, но это не значит, что Уле подходит для этой работы. На его месте я мог бы сделать то же самое, как и Стив Брюс. Любой мог бы прийти и сделать то, что сделал он. Было несложно дать футболистам свободу и улучшить их настроение», – сказал Инс.

    • Сульшер возглавил «МЮ» 20 декабря.
    • Под руководством норвежца «Юнайтед» выиграл шесть матчей АПЛ из шести.
    • После 22-х туров манкунианцы набрали 41 очко и занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на шесть баллов.

    Источник: Paddypower

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