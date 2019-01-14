Инс: «Любой на месте Сульшера мог бы стартовать так удачно в «МЮ». Например, я или Брюс»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс не считает победную серию команды исключительно заслугой исполняющего обязанности главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. По мнению англичанина, любой на месте норвежского специалиста мог бы добиться подобного результата.

«Мы не можем слишком увязнуть в том, что сделал Уле. Будем честными: до ухода Жозе Моуринью хуже в «Манчестер Юнайтед» быть не могло. Над всем клубом, игроками, болельщиками и персоналом было темное облако. Это влияло на происходящее на поле.

Уле пришел в клуб с дружелюбным лицом и с успокаивающим влиянием. И кажется, что в результате игроки стали прилагать больше усилий.

Кандалы сброшены, но это не значит, что Уле подходит для этой работы. На его месте я мог бы сделать то же самое, как и Стив Брюс. Любой мог бы прийти и сделать то, что сделал он. Было несложно дать футболистам свободу и улучшить их настроение», – сказал Инс.