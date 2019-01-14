«Челси» назвал цену, за которую готов продать Азара в «Реал»

«Челси» готов отпустить полузащитника Эдена Азара в «Реал».

Если футболист примет решение перейти в мадридский клуб, лондонцы потребуют за него более 100 миллионов фунтов стерлингов (111 миллионов евро).

Бельгиец ждет, что испанский клуб в январе сделает предложение о его трансфере летом. «Челси» также стремится разрешить ситуацию с хавбеком.

Несмотря на это 27-летний игрок утверждает, что готов дождаться конца сезона, прежде чем решить, следует ли продлевать контракт с «Челси». Тем не менее, обе стороны выступают за то, чтобы решить данный вопрос как можно скорее.