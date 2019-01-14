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    «Челси» назвал цену, за которую готов продать Азара в «Реал»

    «Челси» готов отпустить полузащитника Эдена Азара в «Реал».

    Если футболист примет решение перейти в мадридский клуб, лондонцы потребуют за него более 100 миллионов фунтов стерлингов (111 миллионов евро).

    Бельгиец ждет, что испанский клуб в январе сделает предложение о его трансфере летом. «Челси» также стремится разрешить ситуацию с хавбеком.

    Несмотря на это 27-летний игрок утверждает, что готов дождаться конца сезона, прежде чем решить, следует ли продлевать контракт с «Челси». Тем не менее, обе стороны выступают за то, чтобы решить данный вопрос как можно скорее.

    • Соглашение Азара с лондонцами истекает летом 2020 года.
    • В текущем сезоне полузащитник провел за английскую команду 27 матчей, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.

    Источник: The Telegraph

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1533

      dinar7777dinar 10 минут назад

      100 лямов? роман аркадьевич вы точно еврей?

      0
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    • ...
      Рейтинг: -67

      Shotlandets86 16 минут назад

      Надо Реалу, как за Кейна, заломить 350 млн. евро, может, тогда отстанут.)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4830

      Cules2013 30 минут назад

      это ещё недорого, не 150 и не 200.

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