Marca запустила голосование на лучшую команду в каждой стране. В России ЦСКА набрал 80%, «Спартак» – 20%

Популярная испанская газета Marca проводит голосование на лучшую команду в каждой из стран.

Для каждой лиги издание предлагает два варианта. В России это ЦСКА и «Спартак».

Всего на данный момент проголосовало 54 413 человек. За армейцев голоса отдали 80% респондентов, за красно-белых – 20%.

После 17-ти туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера на четыре очка. «Спартак» – четвертый, у него не два балла меньше.

ЦСКА выигрывал Премьер-лигу шесть раз, «Спартак» – 10-кратный победитель чемпионата России.

В 2005 году красно-синие завоевали Кубок УЕФА. «Спартак» никогда в своей истории не выигрывал европейских трофеев.