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    Marca запустила голосование на лучшую команду в каждой стране. В России ЦСКА набрал 80%, «Спартак» – 20%

    Популярная испанская газета Marca проводит голосование на лучшую команду в каждой из стран.

    Для каждой лиги издание предлагает два варианта. В России это ЦСКА и «Спартак».

    Всего на данный момент проголосовало 54 413 человек. За армейцев голоса отдали 80% респондентов, за красно-белых – 20%.

    После 17-ти туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера на четыре очка. «Спартак» – четвертый, у него не два балла меньше.

    ЦСКА выигрывал Премьер-лигу шесть раз, «Спартак» – 10-кратный победитель чемпионата России.

    В 2005 году красно-синие завоевали Кубок УЕФА. «Спартак» никогда в своей истории не выигрывал европейских трофеев.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 15:12
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1292

      Артурка32 2 минуты назад

      А где Спартак звезды потерял?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3813

      BRO_football 14 минут назад

      Оно и понятно. Кто в прошлом году играл с Реалом? Вот испанцы и запомнили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +532

      тщмек 19 24 минуты назад

      Как сказал Вася Вуткин, не надо слизывать с говна сметану

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3405

      GoldPlayFIFARus9 28 минут назад

      Ну, учитывая что Марка испанская газета(более того, мадридская). То не удивительно, после 2-х поражений и громкой пощёчины на Бернабео 0-3, тут и других вариантов быть не может

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10090

      афоня72 34 минуты назад

      Как нейтральному болельщику по мне объективно!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      FENIX-SL 37 минут назад

      зато соотношение фанатов в россии этих команд..будто бы противоположенное
      ну это объяснимо - большинство быдло и алкаши..свинарник в тему

      0
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      Рейтинг: +1087

      PNZ1985 49 минут назад

      странно, что в звездах серпа и молота нет)) ну, а так Спартак вне конкуренции)

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