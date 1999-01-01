Глушаков отсутствует на тренировке «Спартака»

Зато наш капитан , мы в него верим и т.д.
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков пропускает утреннюю тренировку команды. Красно-белые в данный момент проводят сбор в Дубае.
По словам медицинского штаба, 31-летний россиянин не вышел на занятие из-за мышечной усталости. Травм у футболиста нет.
- В этом сезоне Глушаков провел 11 матчей в РПЛ и забил один гол.
- «Спартак» примет участие в Кубке «Матч Премьер» с 21 по 29 января.
- Первую официальную игру красно-белые проведут 24 февраля. Соперник – «Урал» в Кубке России.