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    Глушаков отсутствует на тренировке «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков пропускает утреннюю тренировку команды. Красно-белые в данный момент проводят сбор в Дубае.

    По словам медицинского штаба, 31-летний россиянин не вышел на занятие из-за мышечной усталости. Травм у футболиста нет.

    • В этом сезоне Глушаков провел 11 матчей в РПЛ и забил один гол.
    • «Спартак» примет участие в Кубке «Матч Премьер» с 21 по 29 января.
    • Первую официальную игру красно-белые проведут 24 февраля. Соперник – «Урал» в Кубке России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:13
    Комментарии6
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      Рейтинг: +983

      Spartak 777 15 минут назад

      Зато наш капитан , мы в него верим и т.д.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2598

      ivany4 53 минуты назад

      Ребров и Ещенко травмированы, у Комбарова застой, его сменщик Айртон - лучше, а у изделия 8 после 3х дней тренировок - мышечная усталость. И на этих людей Кононов собрался опереться при строительстве команды??? да еще за 4 месяца???
      Похоже слишком много разговоров было до начала работы!))

      2
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      Рейтинг: +173

      ZSB 1 час назад

      В баньку пошёл, с утра, попариться с девчонками! Заодно мышцы восстановить!

      2
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      Рейтинг: +1084

      PNZ1985 1 час назад

      лучшая новость утра)

      1
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      Рейтинг: +2292

      Freyk 1 час назад

      Очень интересно, откуда у него после отдыха «мышечная усталость»?

      3
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      Рейтинг: +11921

      VVM1964 > Freyk 46 минут назад

      Новый год однако , видимо праздники удались ))) .

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