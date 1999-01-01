Глушаков отсутствует на тренировке «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков пропускает утреннюю тренировку команды. Красно-белые в данный момент проводят сбор в Дубае.

По словам медицинского штаба, 31-летний россиянин не вышел на занятие из-за мышечной усталости. Травм у футболиста нет.