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    Геркус: «Задумывался об уходе из «Локомотива» летом»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о причинах ухода из московского клуба.

    «У нас с членами совета директоров были разногласия по поводу будущего «Локомотива», а не прошлого. По поводу прошлого мне произнесли следующее: «Ничего, кроме слов благодарности, мы сказать вам не можем». Дословная цитата руководителя РЖД.

    Скажем так, летом я задумывался на тему ухода из клуба. Были определенные сомнения. В итоге все закончилось теми решениями, которые мы приняли. Но мне кажется, мы хорошо провели трансферную кампанию. Другое дело, что не столь удачными получились наши выступления — мы оказались немного ниже, чем ожидали. Но думаю, что «Локомотив» может наверстать отставание весной», — сказал Геркус.

    • Геркус работал в «Локомотиве» с 2016 по 2018 год.
    • Под его руководством клуб выиграл чемпионат России.
    • Геркуса в «Локо» сменил Василий Кикнадзе.

    Источник: «Чемпионат»

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