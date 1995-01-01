Геркус: «Задумывался об уходе из «Локомотива» летом»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о причинах ухода из московского клуба.
«У нас с членами совета директоров были разногласия по поводу будущего «Локомотива», а не прошлого. По поводу прошлого мне произнесли следующее: «Ничего, кроме слов благодарности, мы сказать вам не можем». Дословная цитата руководителя РЖД.
Скажем так, летом я задумывался на тему ухода из клуба. Были определенные сомнения. В итоге все закончилось теми решениями, которые мы приняли. Но мне кажется, мы хорошо провели трансферную кампанию. Другое дело, что не столь удачными получились наши выступления — мы оказались немного ниже, чем ожидали. Но думаю, что «Локомотив» может наверстать отставание весной», — сказал Геркус.
- Геркус работал в «Локомотиве» с 2016 по 2018 год.
- Под его руководством клуб выиграл чемпионат России.
- Геркуса в «Локо» сменил Василий Кикнадзе.