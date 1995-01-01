Зинченко: «Раньше штрафы в «Манчестер Сити» измерялись в деньгах. Сейчас это определяется рулеткой»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, какая система штрафов действует в его команде.

«Раньше штрафы измерялись в деньгах. Сейчас это определяется рулеткой. Собирают на теорию всю команду, выносят рулетку, начинаешь ее крутить.

Может выпасть прачечная. Ты должен помочь постирать вещи. Не то чтобы своими руками, но помочь людям. Может выпасть кухня, столовая. Помыть бутсы после тренировки всей команде.

У Де Брюйне и Ляпорта выпало провести тренировку детям. Есть сектор «счастливчик» – то есть ты вообще ничего не делаешь. Но такое никому еще не выпадало.

Есть «пригласи своего друга». Ты приглашаешь друга, он начинает крутить, и вы выполняете что-то вдвоем. Есть еще оплатить ужин тренерскому штабу. Или всей команде, или персоналу», – рассказал 22-летний хавбек в интервью YouTube-каналу «КраСава».