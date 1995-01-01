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    Зинченко: «Раньше штрафы в «Манчестер Сити» измерялись в деньгах. Сейчас это определяется рулеткой»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, какая система штрафов действует в его команде.

    «Раньше штрафы измерялись в деньгах. Сейчас это определяется рулеткой. Собирают на теорию всю команду, выносят рулетку, начинаешь ее крутить.

    Может выпасть прачечная. Ты должен помочь постирать вещи. Не то чтобы своими руками, но помочь людям. Может выпасть кухня, столовая. Помыть бутсы после тренировки всей команде.

    У Де Брюйне и Ляпорта выпало провести тренировку детям. Есть сектор «счастливчик» – то есть ты вообще ничего не делаешь. Но такое никому еще не выпадало.

    Есть «пригласи своего друга». Ты приглашаешь друга, он начинает крутить, и вы выполняете что-то вдвоем. Есть еще оплатить ужин тренерскому штабу. Или всей команде, или персоналу», – рассказал 22-летний хавбек в интервью YouTube-каналу «КраСава».

    • В текущем сезоне Зинченко забил один мяч и сделал две результативные передачи в 11 играх за «Манчестер Сити».
    • В «Манчестер Сити» он перешел летом 2016 года из «Уфы» за 2 миллиона евро.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1192

      Черкизовский Кот 15 минут назад

      Походу, кому-то из обитателей Бутырки выпал сектор «пригласи своего друга».

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4822

      Cules2013 16 минут назад

      "Не то чтобы своими руками"
      ---------------
      А вот эту опцию нужно включить для особо провинившихся)) Пусть там руками постирают без перчаток, или мусор на улице пособирают, чтобы не забывали, как остальной, менее богатый, мир живёт.

      Идея хорошая. Штрафы только могут накалить обстановку в коллективе, и воспитательной роли минимум, так как откупился и забыл.

      1
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      Рейтинг: +45882

      Рубик Докоян 54 минуты назад

      Оригинально, интересно и весело придумано, молодцы ! Можно расширить фронт работ... )))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2053

      arzamas 1 час назад

      Забавная придумка.

      4
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