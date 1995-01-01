«ПСЖ» готов продать Рабьо за 15 миллионов

«ПСЖ» готов продать полузащитника Адриана Рабьо в текущее трансферное окно, сообщает Paris United.

По сведениям источника, парижане не желают терять игрока бесплатно следующим летом. Клуб хочет выручить с его продажи в январе 15 миллионов евро.