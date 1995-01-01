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    «ПСЖ» готов продать Рабьо за 15 миллионов

    «ПСЖ» готов продать полузащитника Адриана Рабьо в текущее трансферное окно, сообщает Paris United.

    По сведениям источника, парижане не желают терять игрока бесплатно следующим летом. Клуб хочет выручить с его продажи в январе 15 миллионов евро.

    • В текущем сезоне Рабьо забил два мяча и сделал две результативные передачи в 20 играх за «ПСЖ».
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро. Главным претендентом на 23-летнего хавбека считается «Барселона».

    Источник: Paris United

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    Сегодня, 19:07
    Комментарии1
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      Рейтинг: +45796

      Рубик Докоян 59 минут назад

      Если у него есть предварительный контракт с "Барсой", то ни он сам, ни его мама-агент не согласятся на продажу в другой клуб. А"Барса" и до лета может подождать, если не захочет платить такие деньги.

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