«ПСЖ» готов продать Рабьо за 15 миллионов

Если у него есть предварительный контракт с "Барсой", то ни он сам, ни его мама-агент не согласятся на продажу в другой клуб. А"Барса" и до лета может подождать, если не захочет платить такие деньги.
«ПСЖ» готов продать полузащитника Адриана Рабьо в текущее трансферное окно, сообщает Paris United.
По сведениям источника, парижане не желают терять игрока бесплатно следующим летом. Клуб хочет выручить с его продажи в январе 15 миллионов евро.
- В текущем сезоне Рабьо забил два мяча и сделал две результативные передачи в 20 играх за «ПСЖ».
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро. Главным претендентом на 23-летнего хавбека считается «Барселона».