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    «Анжи» не смог подписать форварда «ПСЖ»

    Нападающий Николоз Кутателадзе не сможет выступать за «Анжи».

    Воспитанник «ПСЖ» этой зимой подписал контракт с махачкалинцами, но не будет заявлен из-за запрета РФС на регистрацию новых игроков. Это итог наказания «Анжи» за долги по зарплате.

    17-летний футболист прибыл в расположение «Анжи» в сентябре, тренировался с командой и выступил в товарищеском матче против «Строгино».

    • Кутателадзе ранее занимался в школе пражской «Спарты».
    • Форвард шесть лет числился в академии французского «Лилля».
    • с 2016 года тренировался в системе «ПСЖ» и выступал за клуб в первенстве Парижа для игроков не старше 16 лет.

    Источник: Sport24

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +830

      Bozigit 6 минут назад

      Громкое название

      1
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      Рейтинг: +235

      Hoahin 53 минуты назад

      То ныли что у них денег на перелет команды даже нет, а теперь еще новых игроков регистрировать пытаются, цирк, что сказать...

      1
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      Рейтинг: +498

      Mirak92 1 час назад

      Анжи же надгробие и ярлык,на следущий сезон заказала,какие трансферы???

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5132

      parevg 1 час назад

      Какие Анжи новички????
      Денег совсем нет, чем собираются ЗП платить, а еще ему надо где-то жить, что-то есть...

      3
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      Рейтинг: +371

      Олег Колесов > parevg 43 минуты назад

      Жить можно в шалаше, а кушать печёную картошечку с селёдочкой.

      -1
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      Рейтинг: +5132

      parevg > Олег Колесов 33 минуты назад

      После ПСЖ - в шалаш???? Да никто в трезвом уме на такое не пойдет!!!

      2
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      Рейтинг: +371

      Олег Колесов > parevg 28 минут назад

      Значит наш вождь мирового пролетариата был постоянном подпитии. Правда не знаю, чем он питался.

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