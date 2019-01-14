«Анжи» не смог подписать форварда «ПСЖ»

Нападающий Николоз Кутателадзе не сможет выступать за «Анжи».

Воспитанник «ПСЖ» этой зимой подписал контракт с махачкалинцами, но не будет заявлен из-за запрета РФС на регистрацию новых игроков. Это итог наказания «Анжи» за долги по зарплате.

17-летний футболист прибыл в расположение «Анжи» в сентябре, тренировался с командой и выступил в товарищеском матче против «Строгино».