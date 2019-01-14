«Анжи» не смог подписать форварда «ПСЖ»

Громкое название
Нападающий Николоз Кутателадзе не сможет выступать за «Анжи».
Воспитанник «ПСЖ» этой зимой подписал контракт с махачкалинцами, но не будет заявлен из-за запрета РФС на регистрацию новых игроков. Это итог наказания «Анжи» за долги по зарплате.
17-летний футболист прибыл в расположение «Анжи» в сентябре, тренировался с командой и выступил в товарищеском матче против «Строгино».
- Кутателадзе ранее занимался в школе пражской «Спарты».
- Форвард шесть лет числился в академии французского «Лилля».
- с 2016 года тренировался в системе «ПСЖ» и выступал за клуб в первенстве Парижа для игроков не старше 16 лет.