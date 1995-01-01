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    Кононов: «Глушаков? Не трибуны ставят стартовый состав»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал ситуацию с капитаном команды Денисом Глушаковым.

    «Я никому не могу гарантировать место в стартовом составе. Тем более Глушакову, потому что эта позиция достаточно сложная. Он играет в центральной зоне, большая конкуренция на этой позиции. Он начал сейчас играть, потому что выиграл конкуренцию у тех, кто сейчас в «Спартаке». Для меня это самое главное: у игроков есть соперничество между собой. Любой игрок, который будет работать и отдаваться на поле, достоин места в составе.

    Что касается трибун... Сложный вопрос. Но болельщики должны понимать, что главный тренер берет на себя результат. И оно ответственен за игрока и команду. Не трибуны ставят стартовый состав. Я привык брать на себя ответственность. То же самое у меня получилось с Денисом в сложный период. Я не знаю, что будет дальше. Будет соответствовать требованиям – будет играть. Не будет соответствовать – не будет», – сказал Кононов.

    • Глушаков подвергается критике со стороны болельщиков «Спартака». Фанаты считают, что футболист причастен к отставке Массимо Карреры.
    • В этом сезоне 31-летний полузащитник провел 17 матчей, в которых забил один гол.

    Источник: Канал «Foot'больные люди» в ютубе

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2587

      ivany4 5 минут назад

      Согласен. Не трибуны ставят стартовый состав.
      Но если тренер берет на себя ответственность, то должен понимать, что трибуны могут быть 12 игроком как своей, так и чужой команды. А что бы это понимать надо четко представлять суть конфликта и требования болельщиков. Думаю если этого не делать, то незачем обращаться к болельщикам с различными просьбами, а так же звать их на стадион и просить о поддержке.
      Пока о тренере двоякое впечатление, говорит много, вроде по делу, а проверить слова в деле не получается.

      1
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      Рейтинг: +61879

      insider_retro 30 минут назад

      Тренер обозначил первый барьер, который, тем не менее, не разделяет команду и болельщиков, а разграничивает зоны ответственности и эмоций... Пора...

      1
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      Рейтинг: +5408

      Asbjorn 43 минуты назад

      Если не брать личные отношения, то Глушаков давно не соответствует уровню Спартака, да, он может постараться и отыграть вторую половину чемпионата, но в следующем году повторится ровно то, что после чемпионского сезона

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      Рейтинг: +1870

      vka1970 1 час назад

      Согласен.Не трибуны ставят игроков в стартовый состав, но после всего произошедшего, Глушакова те же трибуны уже не примут.Не буду говорить за всех, но многие отвернутся от Глушакова и руководства.А без тех же трибун, это уже не футбол, а его подобие, которое мы можем наблюдать во многих городах нашей страны.

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