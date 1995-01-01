Кононов: «Глушаков? Не трибуны ставят стартовый состав»

Согласен. Не трибуны ставят стартовый состав.
Но если тренер берет на себя ответственность, то должен понимать, что трибуны могут быть 12 игроком как своей, так и чужой команды. А что бы это понимать надо четко представлять суть конфликта и требования болельщиков. Думаю если этого не делать, то незачем обращаться к болельщикам с различными просьбами, а так же звать их на стадион и просить о поддержке.
Пока о тренере двоякое впечатление, говорит много, вроде по делу, а проверить слова в деле не получается.
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал ситуацию с капитаном команды Денисом Глушаковым.
«Я никому не могу гарантировать место в стартовом составе. Тем более Глушакову, потому что эта позиция достаточно сложная. Он играет в центральной зоне, большая конкуренция на этой позиции. Он начал сейчас играть, потому что выиграл конкуренцию у тех, кто сейчас в «Спартаке». Для меня это самое главное: у игроков есть соперничество между собой. Любой игрок, который будет работать и отдаваться на поле, достоин места в составе.
Что касается трибун... Сложный вопрос. Но болельщики должны понимать, что главный тренер берет на себя результат. И оно ответственен за игрока и команду. Не трибуны ставят стартовый состав. Я привык брать на себя ответственность. То же самое у меня получилось с Денисом в сложный период. Я не знаю, что будет дальше. Будет соответствовать требованиям – будет играть. Не будет соответствовать – не будет», – сказал Кононов.
- Глушаков подвергается критике со стороны болельщиков «Спартака». Фанаты считают, что футболист причастен к отставке Массимо Карреры.
- В этом сезоне 31-летний полузащитник провел 17 матчей, в которых забил один гол.