Антон Миранчук: «Цель «Локомотива» – выход в ЛЧ и победа в Кубке России»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о задачах команды во второй части сезона.

– Первый матч зимой «Локомотив» проведет 22 января – на турнире в Катаре с «Зенитом».

– Всегда об этом мечтал – поменьше тренировок, побольше входить в сезон через игры. Безусловно, рад.

– Какая цель-минимум у команды на оставшуюся часть сезона?

– Конечно, Лига чемпионов. Для себя, по крайней мере. Сейчас приедем на сборы, тренер точно скажет. Но мне кажется, у всех должны быть такие цели.

– А Кубок?

– Конечно! Всегда приятно выигрывать трофеи. Это всегда приятно. Всегда придает уверенности и команде, и каждому игроку. Еще один кубок нам в копилочку не помешает.