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    Антон Миранчук: «Цель «Локомотива» – выход в ЛЧ и победа в Кубке России»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о задачах команды во второй части сезона.

    – Первый матч зимой «Локомотив» проведет 22 января – на турнире в Катаре с «Зенитом».

    – Всегда об этом мечтал – поменьше тренировок, побольше входить в сезон через игры. Безусловно, рад.

    – Какая цель-минимум у команды на оставшуюся часть сезона?

    – Конечно, Лига чемпионов. Для себя, по крайней мере. Сейчас приедем на сборы, тренер точно скажет. Но мне кажется, у всех должны быть такие цели.

    – А Кубок?

    – Конечно! Всегда приятно выигрывать трофеи. Это всегда приятно. Всегда придает уверенности и команде, и каждому игроку. Еще один кубок нам в копилочку не помешает.

    • «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
    • В 1/4 финала Кубка России железнодорожники сыграют с «Рубином».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +37

      Stalingrad 2010 19 минут назад

      Играть научитесь. Вы уже были в лиге. Позор на всех.

      0
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      Рейтинг: +91

      богатяновский 21 минуту назад

      да ладно опять ему лигу чемпионов подавай вот неугомонный вам же там всё по-моему ясно объяснили и показали где выход таких как вы туда не принимают

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +90

      Фанат Рубина 33 минуты назад

      спасибо но нет, в лч без вас пожалуйста.. лучше пусть условный оренбург попадает туда или ростов

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +4176

      KLIM777 49 минут назад

      отдыхайте от ЛЧ. Показали свой класс. Пришло время Зенита и Краснодара

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3143

      Skull_Boy 1 час назад

      Были вы уже в ЛЧ, не могли выйти из самой легкой группы и тем более даже второй состав немцев обыграть не можете и нехрен вам там делать

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