Дзюба: «Фенербахче» – очень неприятный соперник. Но «Зенит» обязан проходить в 1/8 финала Лиги Европы»

Да, один из лидеров. Предпоследнее место в чемпионате. Если их не пройти, это надо быть полными лошками
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матчей 1/16 финала Лиги Европы. Петербуржцы сыграют с «Фенербахче».
«Мне кажется, примерно в одном состоянии будем находиться. Очень неприятный соперник, один из лидеров турецкого футбола. Понятно, что сейчас у него не самое лучшее время, но мы не смотрим на таблицу. Нужно в любом случае проходить в 1/8 финала», – сказал Дзюба.
- Первый матч «Фенербахче» – «Зенит» пройдет в Стамбуле 14 февраля. Ответный – 21 февраля в Санкт-Петербурге.
- «Фенербахче» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Зенит» лидирует в РПЛ.