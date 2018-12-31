Дзюба: «Фенербахче» – очень неприятный соперник. Но «Зенит» обязан проходить в 1/8 финала Лиги Европы»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матчей 1/16 финала Лиги Европы. Петербуржцы сыграют с «Фенербахче».

«Мне кажется, примерно в одном состоянии будем находиться. Очень неприятный соперник, один из лидеров турецкого футбола. Понятно, что сейчас у него не самое лучшее время, но мы не смотрим на таблицу. Нужно в любом случае проходить в 1/8 финала», – сказал Дзюба.