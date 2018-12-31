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    Дзюба: «Фенербахче» – очень неприятный соперник. Но «Зенит» обязан проходить в 1/8 финала Лиги Европы»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матчей 1/16 финала Лиги Европы. Петербуржцы сыграют с «Фенербахче».

    «Мне кажется, примерно в одном состоянии будем находиться. Очень неприятный соперник, один из лидеров турецкого футбола. Понятно, что сейчас у него не самое лучшее время, но мы не смотрим на таблицу. Нужно в любом случае проходить в 1/8 финала», – сказал Дзюба.

    • Первый матч «Фенербахче» – «Зенит» пройдет в Стамбуле 14 февраля. Ответный – 21 февраля в Санкт-Петербурге.
    • «Фенербахче» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4176

      KLIM777 57 минут назад

      Да, один из лидеров. Предпоследнее место в чемпионате. Если их не пройти, это надо быть полными лошками

      -1
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      Рейтинг: +3281

      prezent2017 2 часа назад

      Фанера не Байер, нужно проходить!

      0
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