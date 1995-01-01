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    Завершился прием заявок на пост президента РФС. Дюков – единственный кандидат

    Завершился прием заявок от кандидатов на пост президента Российского футбольного союза. Единственным претендентом остался Александр Дюков.

    Кандидатуру председателя совета директоров «Зенита» уже поддержали несколько субъектов России, а также клубы РПЛ.

    19 декабря пост главы РФС покинул Виталий Мутко.

    Выборы, назначенные на 22 февраля, пройдут на безальтернативной основе и будут носить формальный характер.

    • Дюков занимал должность президента «Зенита» с 2008 года по 2018 год.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии1
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      Рубик Докоян 25 минут назад

      Приём заявок закончен, всем спасибо. Президент РФС известен...

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