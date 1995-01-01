Завершился прием заявок на пост президента РФС. Дюков – единственный кандидат

Приём заявок закончен, всем спасибо. Президент РФС известен...
Завершился прием заявок от кандидатов на пост президента Российского футбольного союза. Единственным претендентом остался Александр Дюков.
Кандидатуру председателя совета директоров «Зенита» уже поддержали несколько субъектов России, а также клубы РПЛ.
19 декабря пост главы РФС покинул Виталий Мутко.
Выборы, назначенные на 22 февраля, пройдут на безальтернативной основе и будут носить формальный характер.
- Дюков занимал должность президента «Зенита» с 2008 года по 2018 год.