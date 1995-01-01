Завершился прием заявок на пост президента РФС. Дюков – единственный кандидат

Завершился прием заявок от кандидатов на пост президента Российского футбольного союза. Единственным претендентом остался Александр Дюков.

Кандидатуру председателя совета директоров «Зенита» уже поддержали несколько субъектов России, а также клубы РПЛ.

19 декабря пост главы РФС покинул Виталий Мутко.

Выборы, назначенные на 22 февраля, пройдут на безальтернативной основе и будут носить формальный характер.