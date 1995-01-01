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    Обляков – о сборе ЦСКА: «Все идет по плану, работаем на максимуме»

    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказал мнение о первом зимнем сборе команды. Армейцы проводят сбор в испанском Кампоаморе.

    – Все идет по плану, мы вкатываемся, работаем на максимуме. Сам я ощущаю себя хорошо, тренируюсь наравне со всеми, выкладываюсь на все сто. За время отпуска удалось неплохо отдохнуть, так что сейчас все мысли только о сборах и о том, чтобы скорее набрать форму. Помогло то, что тренировался самостоятельно. Руслан Константинович Зубик, один из наших тренеров, прислал всем программы, там была и беговая работа, и силовые упражнения. Я выполнил все, что от меня требовалось.

    – Расскажи, где побывал во время каникул.

    – Сначала слетал с девушкой на Мальдивы, пробыл там неделю, все очень понравилось. Ну а потом, конечно, отправился в родную деревню, где и провел почти весь отпуск.

    • ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
    • Обляков в этом сезоне провел 27 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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