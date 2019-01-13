Альба: «Барселона» должна решить, хочет ли она продлевать контракт со мной»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал ситуацию с возможным уходом из клуба.

«Для меня все осталось так же. У меня еще год по контракту, и я не знаю, что думает клуб об этом. Я спокоен.

Они должны решить, хотят ли продлевать контракт. Я хочу остаться в этом клубе, я люблю его и всегда поддерживал его, но все зависит от них», – сказал Альба.