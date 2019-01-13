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    Альба: «Барселона» должна решить, хочет ли она продлевать контракт со мной»

    Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал ситуацию с возможным уходом из клуба.

    «Для меня все осталось так же. У меня еще год по контракту, и я не знаю, что думает клуб об этом. Я спокоен.

    Они должны решить, хотят ли продлевать контракт. Я хочу остаться в этом клубе, я люблю его и всегда поддерживал его, но все зависит от них», – сказал Альба.

    • Ранее сообщалось об интересе «Ювентуса» к футболисту.
    • Действующий контракт игрока истекает летом 2020 года.
    • Альба выступает за «Барселону» с 2012 года.

    Источник: Marca

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