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    Самедов: «Все хотят видеть «Крылья» выше в турнирной таблице. Постараюсь помочь команде»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов дал интервью клубной пресс-службе.

    – Александр, поздравляем с переходом в «Крылья Советов»! Какие факторы повлияли на подписание контракта с самарским клубом?

    – Для меня было важно, что во мне были заинтересованы главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович и директор по развитию Александр Шикунов. Мы давно знакомы. Созвонились и решили поработать вместе. Божович – хороший специалист, я знаю его требования, понимаю, в какой футбол он хочет играть. Почему бы нет?

    – «Крылья Советов» станут твоим первым немосковским клубом в карьере. Как относишься к переезду в Самару?

    – Это хороший город, который принимал Чемпионат Мира по футболу. За то время, что я играю в Чемпионате России, я много раз был в Самаре. Хорошие болельщики, новый стадион – хотя я еще помню «Металлург». Я очень рад, что буду играть за «Крылья Советов», постараюсь помочь команде.

    – Какие у тебя личные цели на новом этапе в карьере?

    – У нас осталось 14 игр в Чемпионате России. Я думаю, что все хотят видеть «Крылья» выше в турнирной таблице и выбраться из этой ситуации. У меня большая мотивация хорошо отыграть этот отрезок, помочь клубу и доказать себе, в первую очередь, что я могу играть на этом уровне и играть хорошо.

    – В «Крылья Советов» переходят еще два спартаковца…

    – Да, и Джано – мой близкий друг. Но на самом деле в «Крыльях» я знаю многих ребят. Сегодня встретил их на медобследовании, мы пообщались. Это и Сергей Рыжиков, и Серега Корниленко, много других футболистов. Так что никаких проблем, я думаю, не будет.

    • «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице.
    • Самедов перешел в клуб после расторжения контракта со «Спартаком».

    Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 20:14
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1171

      SIRIUS 2002 37 минут назад

      После прихода Божовича команда заиграла очень интересно.
      Сейчас в лице этих игроков получили неплохое усиление.
      Реально могут 8-10 место занять!!

      3
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      Рейтинг: +2848

      84aivengo 59 минут назад

      симпатичная команда....

      2
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      Рейтинг: +3474

      ilichkadr 1 час назад

      Шурик, другого ты и сказать не мог, поскольку тебя взяли на ежемесячную зарплату, превышающую в 89 раз 1 МРОТ (11280р. в месяц).

      0
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    • ...
      Рейтинг: +691

      FRZZ 1 час назад

      Я тоже хочу видеть “Крыля» выше в турнирной таблице, и надеюсь Самедов поможет в этом.

      2
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