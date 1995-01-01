Самедов: «Все хотят видеть «Крылья» выше в турнирной таблице. Постараюсь помочь команде»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов дал интервью клубной пресс-службе.

– Александр, поздравляем с переходом в «Крылья Советов»! Какие факторы повлияли на подписание контракта с самарским клубом?

– Для меня было важно, что во мне были заинтересованы главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович и директор по развитию Александр Шикунов. Мы давно знакомы. Созвонились и решили поработать вместе. Божович – хороший специалист, я знаю его требования, понимаю, в какой футбол он хочет играть. Почему бы нет?

– «Крылья Советов» станут твоим первым немосковским клубом в карьере. Как относишься к переезду в Самару?

– Это хороший город, который принимал Чемпионат Мира по футболу. За то время, что я играю в Чемпионате России, я много раз был в Самаре. Хорошие болельщики, новый стадион – хотя я еще помню «Металлург». Я очень рад, что буду играть за «Крылья Советов», постараюсь помочь команде.

– Какие у тебя личные цели на новом этапе в карьере?

– У нас осталось 14 игр в Чемпионате России. Я думаю, что все хотят видеть «Крылья» выше в турнирной таблице и выбраться из этой ситуации. У меня большая мотивация хорошо отыграть этот отрезок, помочь клубу и доказать себе, в первую очередь, что я могу играть на этом уровне и играть хорошо.

– В «Крылья Советов» переходят еще два спартаковца…

– Да, и Джано – мой близкий друг. Но на самом деле в «Крыльях» я знаю многих ребят. Сегодня встретил их на медобследовании, мы пообщались. Это и Сергей Рыжиков, и Серега Корниленко, много других футболистов. Так что никаких проблем, я думаю, не будет.