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    Фабиньо: «Слухи о моем переходе в «ПСЖ» появлялись перед матчами с ними. Странно, не так ли?»

    Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо рассказал о слухах о возможном переходе в «ПСЖ».

    «Я не думал об уходе куда-либо. Я знаю, что много было написано в газетах, но это неправда. Забавно, что история с арендой в «ПСЖ» началась перед нашим матчем в Лиге чемпионов [28 ноября 2018 года].

    Такая же история была перед финалом Кубка лиги между «ПСЖ» и «Монако» [в марте 2018]. Странное совпадение, не так ли?

    Я мог перейти в «ПСЖ» за год до этого. Они были заинтересованы в этом, я говорил со спортивным директором «ПСЖ», с руководством клуба, но ничего не вышло. Через год я не стал ждать их, и потом мне показалось, что пора покинуть Францию», – цитирует Фабиньо Sky Sports со ссылкой на L'Equipe.

    • Фабиньо перешел в «Ливерпуль» из «Монако» в летнее трансферное окно.
    • В текущем сезоне АПЛ Фабиньо сыграл в 13 матчах, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи.
    • В Лиге чемпионов игрок появился на поле в четырех матчах.

    Источник: Sky Sports

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