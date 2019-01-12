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    Луис Адриано – об уходе Карреры, первом разговоре с Кононовым и новой прическе

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано дал интервью Sport24. «Бомбардир» выделил главные темы.

    Об уходе Карреры

    – Уход Карреры, а потом и Рианчо стал шоком? Как восприняли кардинальные перемены вы?

    – Столь быстрого ухода Массимо мы не ожидали. Он достаточно много сделал для клуба, и его отставка была внезапной. Конечно, я расстроился, поскольку это он привел меня в «Спартак». На смену ему клуб, видимо, искал более опытного тренера. Так что уход Рианчо не был неожиданным. Все-таки он работал помощником Карреры и ушел вслед за ним.

    О Кононове

    – Каким был ваш первый разговор с Кононовым?

    – Помню, что он поговорил индивидуально с каждым футболистом. Мне Кононов сказал, что ему нравится моя игра, что он на меня рассчитывает. Отличия в требованиях и тренировочном процессе по сравнению с прошлыми тренерами? Они есть, но несущественные.

    О возможном чемпионстве «Спартака»

    – На что готовы, если «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне? Может, побриться наголо?

    – Так, тут надо подумать. Побрить голову, наверное, слишком банально! Если «Спартак» станет чемпионом, я сделаю какой-то благотворительный жест. Помогу больному ребенку или еще кому-то. В Бразилии мы делаем благотворительную акцию «Рождество без голода». Собираем вещи и еду для бездомных. Вот и в Москве постараюсь сделать что-то полезное.

    О новой прическе

    – В Дубай вы прилетели с новой прической. Почему сменили имидж?

    – В Бразилии лето, очень жарко. Я все думал, что бы такое сделать! И решил, что раз уж у меня давно не было коротких волос, нужно постричься. Но это ненадолго. Вскоре снова отращу шевелюру как раньше.

    Источник: Sport24

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