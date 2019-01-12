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    Сарри – о матче с «Ньюкаслом»: «После гола мы заснули на 20 минут»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 22-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:0).

    «Сегодня было очень важно набрать очки. Мы хорошо начали, но после гола заснули на 20 минут. Так что к концу первого тайма мы были в беде.

    Во втором тайме мы играли лучше, я очень рад результату, но мы должны прибавлять в плане настроя и техники – мы часто глупо теряли мяч», – сказал Сарри.

    • «Челси» занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ с 47 очками.
    • Отставание от лидера турнира «Ливерпуля» – 10 очков.

    Источник: BBC

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    12.01.2019 23:28
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