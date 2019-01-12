Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 22-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:0).

«Сегодня было очень важно набрать очки. Мы хорошо начали, но после гола заснули на 20 минут. Так что к концу первого тайма мы были в беде.

Во втором тайме мы играли лучше, я очень рад результату, но мы должны прибавлять в плане настроя и техники – мы часто глупо теряли мяч», – сказал Сарри.