Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 22-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:0).
«Сегодня было очень важно набрать очки. Мы хорошо начали, но после гола заснули на 20 минут. Так что к концу первого тайма мы были в беде.
Во втором тайме мы играли лучше, я очень рад результату, но мы должны прибавлять в плане настроя и техники – мы часто глупо теряли мяч», – сказал Сарри.
- «Челси» занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ с 47 очками.
- Отставание от лидера турнира «Ливерпуля» – 10 очков.