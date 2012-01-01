Полузащитника «Челси» Эдена Азара попросили прокомментировать фотографию с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

«Вы говорите на фото два величайших игрока? Такого не может быть. Есть только один величайший – он, Месси. Те две игры с «Барселоной» – не лучшие мои воспоминания о 2018 годе. Я был рад играть против «Барселоны» и Месси, но я не сделал того, что ожидал. Я был разочарован.

Три моих сына были тогда на «Стэмфорд Бридж». Старший – большой фанат Месси. Мы все фанаты Месси, по правде говоря», – сказал Азар.