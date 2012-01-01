Виллиан опроверг информацию об уходе из «Челси» 

Полузащитник «Челси» Виллиан прокомментировал результат матча 22-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:1) и ответил на вопрос о своем будущем.

О матче

В АПЛ всегда тяжело играть. Мы должны лучше реализовывать моменты. Сегодня нам это не удавалось, но у нас достаточно высокий уровень, чтобы сделать это в следующих играх.

О возможном уходе из клуба

Мое будущее здесь, в «Челси». Я не знаю, о чем вы говорите. Не читал газет.