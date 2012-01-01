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    Виллиан опроверг информацию об уходе из «Челси» 

    Полузащитник «Челси» Виллиан прокомментировал результат матча 22-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:1) и ответил на вопрос о своем будущем.

    О матче

    В АПЛ всегда тяжело играть. Мы должны лучше реализовывать моменты. Сегодня нам это не удавалось, но у нас достаточно высокий уровень, чтобы сделать это в следующих играх.

    О возможном уходе из клуба

    Мое будущее здесь, в «Челси». Я не знаю, о чем вы говорите. Не читал газет.

    • Ранее сообщалось об интересе «Барселоны» к футболисту.
    • В текущем сезоне АПЛ Виллиан сыграл в 21 матче, в которых забил три гола и отдал три голевых передачи.

    Источник: BBC

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