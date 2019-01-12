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    Луис Адриано: «Уважаем болельщиков, но Каррера ушел, а Глушаков остался. Денис – один из нас»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано прокомментировал ситуацию с критикой со стороны болельщиков в адрес полузащитника Дениса Глушакова.

    – Как вернуть доверие тех болельщиков, которые по-прежнему выступают против руководства и ряда игроков?

    – Тут один рецепт: никого не слушать и делать свою работу, выигрывая матчи. Если мы будем побеждать, скоро все забудут про негатив и станут поддерживать команду.

    – Когда один из фанатов бросился к Глушакову, вы вступились за капитана. Раньше приходилось вступать в стычку с болельщиками?

    – Вот именно так – никогда. Ни разу не сталкивался с подобным.

    – Многие из тех, кто продолжает оскорблять Глушакова, считают, что есть некий заговор – против Карреры в поддержку Дениса; что все акции искусственны.

    – Никто никому не приказывает. Мы делаем это, потому что он наш игрок. Глушаков один из нас.

    Не хотим никого провоцировать. Мы уважаем мнение болельщиков, которым нравится Каррера. Мы не критикуем ни их, ни его. Не пытаемся очернить Массимо в их глазах.

    Но, думаю, они наше мнение тоже должны уважать. Каррера ушел, Глушаков остался. Он будет с нами и в плохие времена, и в хорошие – будет помогать «Спартаку» побеждать.

    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1739

      Агасфер 43 секунды назад

      Молодец,хоть и чернокожий свин.

      0
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      Рейтинг: +33

      клювс3 8 минут назад

      Дэн Глушак - лучший !!!!!!!!!!!!! карьера - тридварас !!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17678

      gol_kak_sokol 59 минут назад

      Эту тему желторотые будут эксплуатировать бесконечно. Из длинного интересного интервью выбрали только это.

      1
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      ...
      Рейтинг: +4342

      derrik2000 > gol_kak_sokol 51 минуту назад

      Прочитал всё интервью.
      Понравилось.
      А мусолящим тему отставки Карреры - большой привет.

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