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    Президент «Боки Хуниорс»: «Я отклонил предложение «Зенита» по Павону на 20 миллионов»

    Президент «Бока Хуниорс» Даниэль Ангеличи рассказал подробности отказа «Зениту» по продаже полузащитника Кристиана Павона.

    «Павон понизил игровой уровень. Я отклонил несколько предложений о его продаже, в том числе от «Зенита» на 20 миллионов евро.

    Сейчас мы не ведет переговоров. Уверен, он прибавит. Тогда мы сможем рассчитывать на новые предложения. Он отличный игрок», – сказал аргентинец в интервью Radio Continental.

    • Известно об интересе к 22-летнему Павону со стороны «ПСЖ», «Барселоны» и «Арсенала»
    • В текущем сезоне аргентинец забил два гола в семи матчах
    • Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов

    Источник: Infobae

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    Сегодня, 13:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +771

      ухоженный крокодил 3 минуты назад

      Надо было брать его, а не Ригони!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +44984

      Рубик Докоян 16 минут назад

      И слава Богу, если это так. В "Зените" и так уже 5-ро аргентинцев гирей висят на шее по ФФП.

      0
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