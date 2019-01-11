Президент «Боки Хуниорс»: «Я отклонил предложение «Зенита» по Павону на 20 миллионов»

Надо было брать его, а не Ригони!
Президент «Бока Хуниорс» Даниэль Ангеличи рассказал подробности отказа «Зениту» по продаже полузащитника Кристиана Павона.
«Павон понизил игровой уровень. Я отклонил несколько предложений о его продаже, в том числе от «Зенита» на 20 миллионов евро.
Сейчас мы не ведет переговоров. Уверен, он прибавит. Тогда мы сможем рассчитывать на новые предложения. Он отличный игрок», – сказал аргентинец в интервью Radio Continental.
- Известно об интересе к 22-летнему Павону со стороны «ПСЖ», «Барселоны» и «Арсенала»
- В текущем сезоне аргентинец забил два гола в семи матчах
- Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов