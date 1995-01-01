Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    2 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии

    Журналист Мартинес: «Переход игрока «Краснодара» Куэвы в «Индепендьенте» близок к завершению»

    Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва может перейти в аргентинский «Индепендьенте». Журналист Матиас Мартинес имеет сведения о грядущем завершении трансфера.

    «Осталось решить маленькие детали. Куэва очень близок к тому, чтобы стать игроком «Индепендьенте», – написал Мартинес.

    • Куэва перешел в «Краснодар» летом из «Сан-Паулу».
    • В составе южан перуанец провел 23 матча, забил один гол и сделал результативный пас.
    • Его контракт с российским клубом рассчитан до 2022 года.

    Источник: Твиттер Матиаса Мартинеса

    Газетный журналист, радиоведущий. Аудитория в твиттере - более 40 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:25
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1729

      Агасфер 1 час назад

      Недолго мучилась Куэва,
      игравшая почти куэво.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru