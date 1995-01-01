Журналист Мартинес: «Переход игрока «Краснодара» Куэвы в «Индепендьенте» близок к завершению»

Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва может перейти в аргентинский «Индепендьенте». Журналист Матиас Мартинес имеет сведения о грядущем завершении трансфера.

«Осталось решить маленькие детали. Куэва очень близок к тому, чтобы стать игроком «Индепендьенте», – написал Мартинес.