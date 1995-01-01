Журналист Мартинес: «Переход игрока «Краснодара» Куэвы в «Индепендьенте» близок к завершению»

Недолго мучилась Куэва,
игравшая почти куэво.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва может перейти в аргентинский «Индепендьенте». Журналист Матиас Мартинес имеет сведения о грядущем завершении трансфера.
«Осталось решить маленькие детали. Куэва очень близок к тому, чтобы стать игроком «Индепендьенте», – написал Мартинес.
- Куэва перешел в «Краснодар» летом из «Сан-Паулу».
- В составе южан перуанец провел 23 матча, забил один гол и сделал результативный пас.
- Его контракт с российским клубом рассчитан до 2022 года.
Источник: Твиттер Матиаса Мартинеса
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