Семшов – о чемпионстве «Зенита», «Арсенале», карьере тренера

Тренер «Арсенала» Игорь Семшов дал интервью изданию «Спорт день за днем». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

О тренерской карьере

– Вы вернулись в «Арсенал», помогаете Игорю Черевченко, начали обучение на категорию Pro. Жизненный пусть окончательно выбран?

– Да, причем давно. Любому человеку хочется расти и развиваться. Тренерский опыт у меня пока небогатый, но все приходит во время работы. Причем неважно, трудишься ли ты главным тренером или помощником – везде можно прогрессировать. Не зря же говорят, что тренер начинает работать, когда футболист уже отдыхает.

– Очень интересно!

– Да! После окончания тренировочного процесса наступает время анализа: что надо сделать для того, чтобы команда играла лучше, какие упражнения подкорректировать. Это очень интересный, творческий процесс! Правда, лишь в том случае, если ты по-настоящему любишь футбол. Тогда начинаешь смотреть, как играют другие команды, следишь за переменами в игре, стараешься быть в курсе событий. Мне такой подход по душе.

Об «Арсенале»

– «Арсенал» способен стать новой силой?

– «Арсенал» движется вперед семимильными шагами в плане организации клубной системы. Это важно, поскольку мы после выхода в премьер-лигу не имели возможности взлететь так же быстро, как другие клубы. Как только «Арсенал» достигнет определенного уровня в развитии инфраструктуры, тогда станет добиваться и неплохих спортивных результатов. Другой вопрос, что, как любому клубу с периферии, «Арсеналу» предстоит пройти долгий и трудный путь. Работы непочатый край, но прогресс очевиден. Знаете, что сейчас радует нас в первую очередь?

– Что же?

– То, что многие футболисты сами хотят играть в «Арсенале»! Люди с удовольствием приезжают в Тулу, строят здесь долгосрочные планы. За примером далеко ходить не надо: Артем Дзюба с большим воодушевлением провел в «Арсенале» весенний отрезок прошлого чемпионата. Ему было комфортно, он забивал, пользовался поддержкой болельщиков, заслужил вызов в сборную России. Словом, именно в Туле Артем смог ярко заявить о себе, по праву став лучшим футболистом страны 2018 года.

О чемпионстве «Зенита»

– На ваш взгляд, «Зениту» удастся сохранить первое место?

– Признаться, когда «Зенит» с ходу стал набирать очки, я подумал, что у петербуржцев вообще не будет конкурентов. Но футболисты тоже люди, которые не могут не ошибаться. К тому же накопилась усталость, пошли потери, подтянулись конкуренты. На мой взгляд, зимняя пауза пойдет команде на пользу. Почему-то мне кажется, что «Зенит» будет чемпионом. Просто потому, что конкуренты сталкиваются с еще большими трудностями.