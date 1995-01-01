MMA Team Dagestan: в апреле на стадионе «Зенита» пройдет вечер боев UFC

На домашнем стадионе «Зенита» планируется провести вечер боев UFC. Он намечен на 20 апреля.

«20 апреля UFC возвращается в Россию. Турнир пройдет на новом стадионе, который вмещает 80 тысяч зрителей», – сообщает организация MMA Team Dagestan.