Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

    MMA Team Dagestan: в апреле на стадионе «Зенита» пройдет вечер боев UFC

    На домашнем стадионе «Зенита» планируется провести вечер боев UFC. Он намечен на 20 апреля.

    «20 апреля UFC возвращается в Россию. Турнир пройдет на новом стадионе, который вмещает 80 тысяч зрителей», – сообщает организация MMA Team Dagestan.

    • Первый визит UFC в Россию состоялся 15 сентябре в Москве.
    • На стадионе «Газпром Арена» ранее проводили хоккейные матчи.
    • Арена принимала матч за третье место чемпионата мира по футболу 2018 года.

    Источник: Твиттер MMA TEAM DAGESTAN

    Ранее источник первым сообщил о договоренности о бое Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:25
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru