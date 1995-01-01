MMA Team Dagestan: в апреле на стадионе «Зенита» пройдет вечер боев UFC

Мутко или Прядкин участвовать в боях будут?
На домашнем стадионе «Зенита» планируется провести вечер боев UFC. Он намечен на 20 апреля.
«20 апреля UFC возвращается в Россию. Турнир пройдет на новом стадионе, который вмещает 80 тысяч зрителей», – сообщает организация MMA Team Dagestan.
- Первый визит UFC в Россию состоялся 15 сентябре в Москве.
- На стадионе «Газпром Арена» ранее проводили хоккейные матчи.
- Арена принимала матч за третье место чемпионата мира по футболу 2018 года.
Источник: Твиттер MMA TEAM DAGESTAN
Ранее источник первым сообщил о договоренности о бое Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор.