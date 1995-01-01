Адвокат жены Глушакова: «Не исключено, что Дениса могут взять под стражу. За ним много грехов»

Ради разнообразия, напищите что там говорят адвокаты самого Иуды ))))))))
Адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы жены капитана «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи Глушаковой, заявил, что футболиста могут взять под стражу.
«Нельзя исключать, что Денис Глушаков может быть взят под стражу. Как говорится, за ним много грехов», – сказал Жорин.
- На этой неделе стало известно, что в результате экспертизы на теле Глушаковой были обнаружены побои легкой степени. Ранее девушка обвинила мужа в насилии.
- Кроме того, она написала заявление в полицию по факту угрозы смертью со стороны полузащитника.
- Также сообщалось, что Глушаков вывел крупную сумму с совместных с женой счетов, которые находятся под арестом на время бракоразводного процесса.