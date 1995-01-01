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    Адвокат жены Глушакова: «Не исключено, что Дениса могут взять под стражу. За ним много грехов»

    Адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы жены капитана «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи Глушаковой, заявил, что футболиста могут взять под стражу.

    «Нельзя исключать, что Денис Глушаков может быть взят под стражу. Как говорится, за ним много грехов», – сказал Жорин.

    • На этой неделе стало известно, что в результате экспертизы на теле Глушаковой были обнаружены побои легкой степени. Ранее девушка обвинила мужа в насилии.
    • Кроме того, она написала заявление в полицию по факту угрозы смертью со стороны полузащитника.
    • Также сообщалось, что Глушаков вывел крупную сумму с совместных с женой счетов, которые находятся под арестом на время бракоразводного процесса.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:34
    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +4795

      ufos73 30 минут назад

      Ради разнообразия, напищите что там говорят адвокаты самого Иуды ))))))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +685

      krg-kz 38 минут назад

      Оставь в покое Глушакова, Мразь!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46364

      zigbert 1 час назад

      Сериал продолжается.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +575

      Нас Много 2 часа назад

      Жорин страху нагоняет, чтобы Глушакова доить было легче...

      3
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      Рейтинг: +4330

      derrik2000 > Нас Много 2 часа назад

      Не ГлушаковА, а ГлушаковУ: видимость "успешной" работы дорого стоит. ))))))))))))))))))))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2139

      Путник 13 2 часа назад

      Давно их было не слышно ..надеялся что заглохли совсем ..ан нет ..

      2
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      Рейтинг: +9004

      sssrspartak > Путник 13 1 час назад

      новый год и новое про глушакова!!кп убрали!народу мало!!надо чем то подогревать интерес к сайту!!

      2
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