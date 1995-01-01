Адвокат жены Глушакова: «Не исключено, что Дениса могут взять под стражу. За ним много грехов»

Адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы жены капитана «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи Глушаковой, заявил, что футболиста могут взять под стражу.

«Нельзя исключать, что Денис Глушаков может быть взят под стражу. Как говорится, за ним много грехов», – сказал Жорин.