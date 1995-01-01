Алланазаров: «Локомотив» интересуется Черновым, ЦСКА не отпустит защитника»

Эксигрок сборной с 1 матчем в составе )))
«Локомотив» хочет укрепить центральную линию обороны в зимнее трансферное окно.
По информации журналиста Максима Алланазарова, железнодорожники рассматривали вариант с приобретением защитника ЦСКА Никиты Чернова.
«Локомотив» ищет центрального защитника. Одним из вариантов мог быть Чернов, но ЦСКА не отпустит», – написал Алланазаров в твиттере.
- 22-летний футболист – воспитанник армейцев. За основную команду дебютировал 29 сентября 2014 года в матчке Кубка России с дзержинским «Химиком».
- В текущем сезоне Чернов провел за москвичей 17 игр.
- Контракт защитника с ЦСКА рассчитан до конца этого года.