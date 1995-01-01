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    Алланазаров: «Локомотив» интересуется Черновым, ЦСКА не отпустит защитника»

    «Локомотив» хочет укрепить центральную линию обороны в зимнее трансферное окно.

    По информации журналиста Максима Алланазарова, железнодорожники рассматривали вариант с приобретением защитника ЦСКА Никиты Чернова.

    «Локомотив» ищет центрального защитника. Одним из вариантов мог быть Чернов, но ЦСКА не отпустит», – написал Алланазаров в твиттере.

    • 22-летний футболист – воспитанник армейцев. За основную команду дебютировал 29 сентября 2014 года в матчке Кубка России с дзержинским «Химиком».
    • В текущем сезоне Чернов провел за москвичей 17 игр.
    • Контракт защитника с ЦСКА рассчитан до конца этого года.

    Источник: Твиттер Максима Алланазарова

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1203

      WhiteEgon 1 час назад

      Эксигрок сборной с 1 матчем в составе )))

      1
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      Рейтинг: +5086

      parevg 1 час назад

      Если Чернов сам захочет (мотивируют), то в конце года уйдет в Локо свободным агентом.

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