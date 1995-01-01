Алланазаров: «Локомотив» интересуется Черновым, ЦСКА не отпустит защитника»

«Локомотив» хочет укрепить центральную линию обороны в зимнее трансферное окно.

По информации журналиста Максима Алланазарова, железнодорожники рассматривали вариант с приобретением защитника ЦСКА Никиты Чернова.

«Локомотив» ищет центрального защитника. Одним из вариантов мог быть Чернов, но ЦСКА не отпустит», – написал Алланазаров в твиттере.