Агент: «Жену Левандовски не устраивал переезд в Париж, и они вместе не хотели ехать в Англию. Роберту нужен только «Реал»

Футбольный агент Чезари Кухарски, представляющий интересы нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, рассказал, что ради возможного перехода в «Реал» футболист отказался от предложения «ПСЖ» и клубов из АПЛ.

«Мы могли бы настоять на трансфере, но был риск. Наших действий могло быть недостаточно для перехода в «Реал» или подписания намного более выгодного контракта с «Баварией ». В футбольном бизнесе я никогда не хотел рисковать своим клиентом.

У него было много вариантов. Дело в том, что переезд во Францию [«ПСЖ»] не устроил его жену, и они не хотели переезжать в Англию. Единственное, что имело значение для Роберта, – это испанское солнце и «Реал», – сказал Кухарски.