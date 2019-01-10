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    Агент: «Жену Левандовски не устраивал переезд в Париж, и они вместе не хотели ехать в Англию. Роберту нужен только «Реал»

    Футбольный агент Чезари Кухарски, представляющий интересы нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, рассказал, что ради возможного перехода в «Реал» футболист отказался от предложения «ПСЖ» и клубов из АПЛ.

    «Мы могли бы настоять на трансфере, но был риск. Наших действий могло быть недостаточно для перехода в «Реал» или подписания намного более выгодного контракта с «Баварией ». В футбольном бизнесе я никогда не хотел рисковать своим клиентом.

    У него было много вариантов. Дело в том, что переезд во Францию [«ПСЖ»] не устроил его жену, и они не хотели переезжать в Англию. Единственное, что имело значение для Роберта, – это испанское солнце и «Реал», – сказал Кухарски.

    • В этом сезоне Левандовски провел за «Баварию» 24 игры, записав на свой счет 22 гола и пять результативных передач.
    • Контракт 30-летнего поляка с мюнхенцами рассчитан до 2021 года.

    Источник: AS

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    Сегодня, 12:52
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +526

      Fin035 17 минут назад

      Роберт в принципе не подходит Реалу, ну и возраст дает о себе знать!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2280

      zatonn 1 час назад

      Уже не актуально. Реалу Роберт точно уже не нужен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      fanat1k566 2 часа назад

      Редакторы, если что это бывший агент Роберта

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1860

      Yev 2 часа назад

      Или другая жена

      0
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