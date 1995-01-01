Сафонов: «Возможно, у «Спартака» возникли проблемы с Трабукки. Но Еременко не должен страдать из-за каких-то обид клуба на агента»

Спортивный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов высказал мнение по поводу ухода из «Спартака» полузащитника Романа Еременко.

Финн присоединился к московскому клубу в августе прошлого года. За красно-белы дебютировал в октябре после истечения дисквалификации за употребление кокаина. Провел за команду семь матчей и не отметился результативными действиями. 8 января «Спартак» расторг контракт с футболистом.

– В принципе у «Спартака» была такая опция, вот клуб ею и воспользовался. Я думаю, что тут какие-то все же подводные течения. Возможно, у клуба возникли проблемы с агентом Еременко. Хотя я считаю, что это неправильно. Игрок не должен страдать из-за таких ситуаций. Какие-то обидки на агента… Но у нас такое часто происходит. На первом месте стоит не футбол, а всякие вещи. Для меня тут принцип простой: есть хороший игрок, а есть – плохой. Вот это и надо ставить во главу угла, а не смотреть на то, кто у кого агент.

– Нынешний Еременко – хороший игрок?

– На мой взгляд, это полузащитник высокого уровня. Тот, кто его теперь возьмет, не прогадает.

– Где он может продолжить карьеру?

– Я бы на месте «Локомотива» присмотрелся к Роману. Железнодорожникам именно такого исполнителя сейчас и не хватает. Универсальный хавбек, способный закрыть разные позиции. Если пройдет сборы с новой командой, то никаких проблем у него вообще не будет. Тем более пишут, что он успешно прошел медосмотр в «Спартаке».

– За красно-белых финн провел семь неполных матчей. Как вам его игра?

– Да тут дело не в статистике. Человек все-таки находился под большим давлением. Вернуться в футбол после такой дисквалификации… Сложно. Еременко только попал в ритм, потом получил травму, а затем по каким-то причинам с ним расстались. Вот сейчас он будет в полном порядке. Кто из тренеров теперь поверит в Еременко, сорвет куш. Он точно не разучился играть. Не запустил себя. Никакого лишнего веса, ничего нет. А по игровому мышлению, по голове он всегда был одним из лучших в нашем чемпионате.

– Теперь Еременко многие «кусают». Мол, погнался за хорошим контрактом в «Спартаке», отказав ЦСКА…

– Задним умом мы все сильны. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Такой у нас менталитет. Кусать… Раненого или спящего льва только ленивый не ударит. Это в наших традициях. Не зря же утверждают: от любви до ненависти один шаг. Когда Каррера выиграл чемпионат, все его героем называли. Но как только что-то пошло не так, те же болельщики его могли и закопать. Особенность русского менталитета, футбола.

– А вы не поменяли мнение о Еременко, когда он пошел в ЦСКА? Или понимаете, что для него в той ситуации, прежде всего, нужно было поправлять финансовое положение?

– Да я не знаю. Тут нужно уважать выбор игрока. Агент же вел беседы с ЦСКА и «Спартаком», я не в курсе всех нюансов. Но для меня лично его возвращение в ЦСКА стало бы более логичным. Видно, в «Спартаке» пообещали больше денег. Кстати, его брат Сергей, остался в клубе?

– Нет. Спартак» не стал продлевать его аренду.

– А, ну тогда все понятно. Из такой простой двухходовки можно сделать простые выводы.

– То есть «Спартак» просто свел счеты с Трабукки?

– Не то что бы счеты… Просто теперь приходят игроки другого агента. Как-то так. Для «Спартака» это неудивительно.

– Такое там часто проходит?

– В последнее время, к сожалению, да.