Вальверде – после поражения от «Леванте»: «Барселоне» нужна ротация»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился наблюдениями после первого матча 1/8 финала Кубка Испании с «Леванте» (1:2). Многие игроки основного состава каталонцев получили отдых в этой встрече.

«Я выбрал состав, предполагая, что именно с этими игроками у нас будет больше шансов победить. Нужно признать, что ротация необходима. Но в то же время это риск, будь то Примера, Кубок Испании или Лига чемпионов», – сказал Вальверде.