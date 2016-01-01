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    Вальверде – после поражения от «Леванте»: «Барселоне» нужна ротация»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился наблюдениями после первого матча 1/8 финала Кубка Испании с «Леванте» (1:2). Многие игроки основного состава каталонцев получили отдых в этой встрече.

    «Я выбрал состав, предполагая, что именно с этими игроками у нас будет больше шансов победить. Нужно признать, что ротация необходима. Но в то же время это риск, будь то Примера, Кубок Испании или Лига чемпионов», – сказал Вальверде.

    • Ответный матч «Барселона» – «Леванте» пройдет 17 января на стадионе «Камп Ноу».

    Источник: Sport.es

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