«Анжи» объявил о назначении нового генерального директора

Абсалутдин Агарагимов назначен на должность генерального директора «Анжи».

Как сообщает официальный сайт махачкалинцев, российский функционер с 9 января приступил к выполнению своих обязанностей.

Агарагимов проработал в клубе 16 лет. Ранее он занимал должность исполнительного директора.