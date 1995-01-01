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    «Анжи» объявил о назначении нового генерального директора

    Абсалутдин Агарагимов назначен на должность генерального директора «Анжи».

    Как сообщает официальный сайт махачкалинцев, российский функционер с 9 января приступил к выполнению своих обязанностей.

    Агарагимов проработал в клубе 16 лет. Ранее он занимал должность исполнительного директора.

    • Предыдущим генеральным директором «Анжи» был Олег Флегонтов. Он покинул свой пост в декабре.
    • Команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • Ранее сообщалось, что долги «Анжи» по зарплатам футболистов составляют 78 миллионов рублей.

    Источник: Официальный сайт «Анжи»

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    Сегодня, 10:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +44592

      Рубик Докоян 47 минут назад

      Там надо не генерального директора назначать, а внешнего управляющего и заниматься процедурой банкротства.

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