«Анжи» объявил о назначении нового генерального директора

Там надо не генерального директора назначать, а внешнего управляющего и заниматься процедурой банкротства.
Абсалутдин Агарагимов назначен на должность генерального директора «Анжи».
Как сообщает официальный сайт махачкалинцев, российский функционер с 9 января приступил к выполнению своих обязанностей.
Агарагимов проработал в клубе 16 лет. Ранее он занимал должность исполнительного директора.
- Предыдущим генеральным директором «Анжи» был Олег Флегонтов. Он покинул свой пост в декабре.
- Команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.
- Ранее сообщалось, что долги «Анжи» по зарплатам футболистов составляют 78 миллионов рублей.