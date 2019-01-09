Гендиректор «Арсенала»: «Спартак» не сможет вернуть Бакаева зимой. Это исключено»

У нас нет ничего невозможного.И чем больше опровергают слухи,тем реальность ближе к ним.Последний пример-Ерёменко-все его любили взасос,все желали,как старцы прелестную Сусанну.И поимели-таки...Возможно не бесплатно.
Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил, что арендованный у «Спартака» полузащитник Зелимхан Бакаев не покинет команду до окончания сезона.
Ранее сообщалось, что москвичи рассматривают возможность досрочного возвращения футболиста в зимнее трансферное окно.
«Может ли «Спартак» вернуть Бакаева так же, как и Гулиева? Нет, это исключено. У Зелимхана контракт до конца сезона, так что 12 числа он вместе с командой вылетает на сборы.
Что касается предложений от других клубов, то их не было. Зелимхан – игрок «Арсенала», – сказал Балашов.
- В текущей кампании Бакаев провел за «Арсенал» 18 матчей, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.
- Контракт хавбека со «Спартаком» действует до июня 2022 года.