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    Гендиректор «Арсенала»: «Спартак» не сможет вернуть Бакаева зимой. Это исключено»

    Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил, что арендованный у «Спартака» полузащитник Зелимхан Бакаев не покинет команду до окончания сезона.

    Ранее сообщалось, что москвичи рассматривают возможность досрочного возвращения футболиста в зимнее трансферное окно.

    «Может ли «Спартак» вернуть Бакаева так же, как и Гулиева? Нет, это исключено. У Зелимхана контракт до конца сезона, так что 12 числа он вместе с командой вылетает на сборы.

    Что касается предложений от других клубов, то их не было. Зелимхан – игрок «Арсенала», – сказал Балашов.

    • В текущей кампании Бакаев провел за «Арсенал» 18 матчей, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.
    • Контракт хавбека со «Спартаком» действует до июня 2022 года.

    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1712

      Агасфер 9 минут назад

      У нас нет ничего невозможного.И чем больше опровергают слухи,тем реальность ближе к ним.Последний пример-Ерёменко-все его любили взасос,все желали,как старцы прелестную Сусанну.И поимели-таки...Возможно не бесплатно.

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      Рейтинг: +4315

      derrik2000 14 минут назад

      Да уже и так понятно, что слова, которые говорят "на микрофон" очень часто расходятся с фактическими событиями, которые могут произойти в межсезонье. Подожду, что будет к началу чемпионата.

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