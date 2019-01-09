Гендиректор «Арсенала»: «Спартак» не сможет вернуть Бакаева зимой. Это исключено»

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил, что арендованный у «Спартака» полузащитник Зелимхан Бакаев не покинет команду до окончания сезона.

Ранее сообщалось, что москвичи рассматривают возможность досрочного возвращения футболиста в зимнее трансферное окно.

«Может ли «Спартак» вернуть Бакаева так же, как и Гулиева? Нет, это исключено. У Зелимхана контракт до конца сезона, так что 12 числа он вместе с командой вылетает на сборы.

Что касается предложений от других клубов, то их не было. Зелимхан – игрок «Арсенала», – сказал Балашов.