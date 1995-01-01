Влашич: «В ЦСКА мне сказали, что «Зенит» имеет привилегии у судей, но мне так не показалось»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич назвал объективным судейство в РПЛ. По его словам, он не почувствовал снисхождения от арбитров по отношению к «Зениту».

«Судейство в РПЛ? Вполне хорошее, у меня нет серьезных нареканий. Партнеры по команде говорили мне, что «Зенит» имеет привилегии у арбитров, но я этого не почувствовал. Мы играли против петербуржцев и судейство было объективным», – цитирует хорвата Slobodna Dalmacija.