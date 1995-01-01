Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?

    Влашич: «В ЦСКА мне сказали, что «Зенит» имеет привилегии у судей, но мне так не показалось»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич назвал объективным судейство в РПЛ. По его словам, он не почувствовал снисхождения от арбитров по отношению к «Зениту».

    «Судейство в РПЛ? Вполне хорошее, у меня нет серьезных нареканий. Партнеры по команде говорили мне, что «Зенит» имеет привилегии у арбитров, но я этого не почувствовал. Мы играли против петербуржцев и судейство было объективным», – цитирует хорвата Slobodna Dalmacija.

    • После 17-ти туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Зенита» на четыре очка.
    • В текущем сезоне Влашич провел за армейцев 20 матчей, записав на свой счет семь голов и четыре результативных передачи.

    Источник: Slobodna Dalmacija

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:20
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5008

      parevg 47 секунд назад

      Надо срочно вводить ВАР, и все теории заговоров поутихнут, но совсем не прекратятся никогда, даже если судить будут роботы, найдутся те, кто скажет что их программировали по заказу какой либо команды...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1712

      Агасфер 30 минут назад

      Победители всегда довольны судейством,в отличие от проигравших.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3105

      Skull_Boy 39 минут назад

      Погади еще, когда у бомжей начинает гореть пердак и близок завершение сезона, то включается данная опция

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9690

      shinnik 43 минуты назад

      Фамилии партнёров по команде?))
      В глаза смотреть!)
      Фамилия Петра Первого?!)
      Почему Ленинград ещё не Павло-Садыринск?
      да и много ещё чего..)
      Молодец парень,молодец...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      edw7777 44 минуты назад

      Я по этому поводу всегда вспоминаю игру ЦСКА с "Мордовией". Ну уж кому-кому, но не армейцам говорить о привилегиях у судей каких-то клубов.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44235

      Рубик Докоян 50 минут назад

      Нам тоже казалось, потом оказалось, что не казалось... У нас таких 4 клуба : "Зенит", " Спартак", ЦСКА и "Ахмат" в домашних матчах, где судьи судят с оглядкой, на мой взгляд.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61342

      insider_retro 1 час назад

      Пожалуй, системы нет...
      Но в каждом отдельном случае, гремит монетами отдельно взятый кошелёк..))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +818

      altezzik 1 час назад

      ЦСКА и Зенит в этом вопросе на равных. Потом идет Спартак.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4117

      mihail200606 1 час назад

      Когда зенит последний раз чемпионом был... В ЦСКА знают?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +482

      Sergil 1 час назад

      Вот только не в ЦСКА про подкупы судей говорить, это же смешно

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru