Влашич: «В ЦСКА мне сказали, что «Зенит» имеет привилегии у судей, но мне так не показалось»

Надо срочно вводить ВАР, и все теории заговоров поутихнут, но совсем не прекратятся никогда, даже если судить будут роботы, найдутся те, кто скажет что их программировали по заказу какой либо команды...
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич назвал объективным судейство в РПЛ. По его словам, он не почувствовал снисхождения от арбитров по отношению к «Зениту».
«Судейство в РПЛ? Вполне хорошее, у меня нет серьезных нареканий. Партнеры по команде говорили мне, что «Зенит» имеет привилегии у арбитров, но я этого не почувствовал. Мы играли против петербуржцев и судейство было объективным», – цитирует хорвата Slobodna Dalmacija.
- После 17-ти туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Зенита» на четыре очка.
- В текущем сезоне Влашич провел за армейцев 20 матчей, записав на свой счет семь голов и четыре результативных передачи.