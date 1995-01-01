ЦСКА отправился на зимний сбор без Акинфеева

Футболисты и тренерский штаб ЦСКА сегодня отправились в Аликанте, откуда команда переедет в Кампоамор, где начнет подготовку ко второй части сезона.

Из Москвы в Испанию отправились не все игроки, которые примут участие в сборе. Единственным легионером стал японец Такума Нисимура.

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев присоединится к одноклубникам через несколько дней.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Зенита» – четыре очка.

Первый официальный матч в 2019 году армейцы проведут в начале марта. Соперник – тульский «Арсенал».