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    ЦСКА отправился на зимний сбор без Акинфеева

    Футболисты и тренерский штаб ЦСКА сегодня отправились в Аликанте, откуда команда переедет в Кампоамор, где начнет подготовку ко второй части сезона.

    Из Москвы в Испанию отправились не все игроки, которые примут участие в сборе. Единственным легионером стал японец Такума Нисимура.

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев присоединится к одноклубникам через несколько дней.

    • ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Зенита» – четыре очка.
    • Первый официальный матч в 2019 году армейцы проведут в начале марта. Соперник – тульский «Арсенал».

    Источник: Официальный твиттер ЦСКА

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