ЦСКА отправился на зимний сбор без Акинфеева

Игорёк, наверное сессию сдаёт и подтянется позже.
Футболисты и тренерский штаб ЦСКА сегодня отправились в Аликанте, откуда команда переедет в Кампоамор, где начнет подготовку ко второй части сезона.
Из Москвы в Испанию отправились не все игроки, которые примут участие в сборе. Единственным легионером стал японец Такума Нисимура.
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев присоединится к одноклубникам через несколько дней.
- ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Зенита» – четыре очка.
- Первый официальный матч в 2019 году армейцы проведут в начале марта. Соперник – тульский «Арсенал».
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— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 10 января 2019 г.