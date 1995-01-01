Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?

    «Лацио» отказался продавать Милинковича-Савича за 160 миллионов

    «Лацио» получил предложение в размере 160 миллионов евро за полузащитника Сергея Милинковича-Савича. Об этом сообщил президент римлян Клаудио Лотито. По его словам, клуб отказался отпускать сербского футболиста.

    «Мы хотим создать команду победителей. Я бы продал Милинковича-Савича за 160 миллионов, будь у меня другое мышление. Но я этого не сделал.

    Не думаю, что какой-нибудь другой президент совершил бы подобное», – сказал Лотито.

    • Ранее сообщалось об интересе к Милинковичу-Савичу со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Интера».
    • Контракт 23-летнего хавбека с «Лацио» рассчитан до 2023 года.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:55
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1176

      BlackMurder 17 минут назад

      Напоминает ситуацию, с Мюллером, да пускай меня обматерят баварцы, но когда за него давали сотку, надо было впаривать в мю, а сейчас непонятно что с немцем и заиграет ли вообще!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1176

      BlackMurder 18 минут назад

      Вот прям чую, что это будет фиаско, позже, но будет! За 160 не согласился, это прям глупый поступок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44101

      Рубик Докоян 43 минуты назад

      Цены на футбольном трансферном рынке уже настолько перегреты, что дальше некуда. Сегодня не продал за 160 миллионов, а завтра и 100 могут не предложить. Желание сделать " Лацио" командой победителей звучит громко, но не долго...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +529

      talgatnurzhanov2006 50 минут назад

      лицемерит в наглую. За такую сумму давно бы продал. Цену поднимает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61307

      insider_retro 1 час назад

      Президент, видимо, ждёт летнее ТО, что бы кусок урвать пожирнее...
      За крайние сезоны СМИ подогрели к нему интерес, а агенты разогнали цену..))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4115

      mihail200606 1 час назад

      Продавайте его быстрее, идиоты.. В этом сезоне он уже не тот, пересидел ..

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru