«Лацио» отказался продавать Милинковича-Савича за 160 миллионов

«Лацио» получил предложение в размере 160 миллионов евро за полузащитника Сергея Милинковича-Савича. Об этом сообщил президент римлян Клаудио Лотито. По его словам, клуб отказался отпускать сербского футболиста.

«Мы хотим создать команду победителей. Я бы продал Милинковича-Савича за 160 миллионов, будь у меня другое мышление. Но я этого не сделал.

Не думаю, что какой-нибудь другой президент совершил бы подобное», – сказал Лотито.