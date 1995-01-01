«Лацио» отказался продавать Милинковича-Савича за 160 миллионов

Напоминает ситуацию, с Мюллером, да пускай меня обматерят баварцы, но когда за него давали сотку, надо было впаривать в мю, а сейчас непонятно что с немцем и заиграет ли вообще!
«Лацио» получил предложение в размере 160 миллионов евро за полузащитника Сергея Милинковича-Савича. Об этом сообщил президент римлян Клаудио Лотито. По его словам, клуб отказался отпускать сербского футболиста.
«Мы хотим создать команду победителей. Я бы продал Милинковича-Савича за 160 миллионов, будь у меня другое мышление. Но я этого не сделал.
Не думаю, что какой-нибудь другой президент совершил бы подобное», – сказал Лотито.
- Ранее сообщалось об интересе к Милинковичу-Савичу со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Интера».
- Контракт 23-летнего хавбека с «Лацио» рассчитан до 2023 года.