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    Самедов: «Обалдел, сколько народу пришло ко мне за автографом»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов провел автограф-сессию в Москве. Она состоялась в фан-магазине «Спартака» – бывшего клуба футболиста.

    «Я не ожидал такого количества народа. Немножечко обалдел. Не знаю, поставил ли рекорд. У других ребят надо спросить. Всe позитивно, все благодарили. Я тоже очень благодарен, что все пришли. Всe здорово», – сказал игрок.

    • На прошлой неделе красно-белые и 34-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию.
    • Самедов перешел в «Спартак» в январе 2017 года и выиграл с командой РПЛ и Суперкубок России.
    • Россиянин ранее уже выступал за москвичей с 2001 по 2005 год.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11177

      DOCTOR PENALTY 41 минуту назад

      Федун и Кононов, как вам это???...

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