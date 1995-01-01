Самедов: «Обалдел, сколько народу пришло ко мне за автографом»

Федун и Кононов, как вам это???...
Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов провел автограф-сессию в Москве. Она состоялась в фан-магазине «Спартака» – бывшего клуба футболиста.
«Я не ожидал такого количества народа. Немножечко обалдел. Не знаю, поставил ли рекорд. У других ребят надо спросить. Всe позитивно, все благодарили. Я тоже очень благодарен, что все пришли. Всe здорово», – сказал игрок.
- На прошлой неделе красно-белые и 34-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию.
- Самедов перешел в «Спартак» в январе 2017 года и выиграл с командой РПЛ и Суперкубок России.
- Россиянин ранее уже выступал за москвичей с 2001 по 2005 год.