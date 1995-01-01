Журналист Конов: «Дюков – единственный кандидат на пост президента РФС. Можно поздравить его с новой должностью»

Его уже давно в Кремле назначили и всё остальное это формальности. В отличие от Фурсенко и Мутко от него глупостей хоть слышать не будем, парень с мозгами. Только там надо в структуры РФС подбирать работающих профи, а не свадебных футбольных генералов и геркусов...
Журналист, глава дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что бывший президент «Зенита» Александр Дюков – единственный претендент на пост президента РФС.
«Игорь Лебедев не пойдeт на выборы главы РФС (его решение). Кандидат в итоге только один – можно поздравлять Дюкова с новой должностью», – написал в телеграм-канале Конов.
- Дюков родился в 1967 году в Ленинграде.
- Состояние менеджера – 500 миллионов долларов (информация Forbes).
- Выборы президента РФС состоятся 22 февраля.