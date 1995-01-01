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    Журналист Конов: «Дюков – единственный кандидат на пост президента РФС. Можно поздравить его с новой должностью»

    Журналист, глава дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что бывший президент «Зенита» Александр Дюков – единственный претендент на пост президента РФС.

    «Игорь Лебедев не пойдeт на выборы главы РФС (его решение). Кандидат в итоге только один – можно поздравлять Дюкова с новой должностью», – написал в телеграм-канале Конов.

    • Дюков родился в 1967 году в Ленинграде.
    • Состояние менеджера – 500 миллионов долларов (информация Forbes).
    • Выборы президента РФС состоятся 22 февраля.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +43888

      Рубик Докоян 1 час назад

      Его уже давно в Кремле назначили и всё остальное это формальности. В отличие от Фурсенко и Мутко от него глупостей хоть слышать не будем, парень с мозгами. Только там надо в структуры РФС подбирать работающих профи, а не свадебных футбольных генералов и геркусов...

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      Рейтинг: +4300

      Сильвербой 1 час назад

      Ну в принципе, интрига в чемпионате если и была, то с этой новостью она стремится к нулю!!!

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