Журналист Конов: «Дюков – единственный кандидат на пост президента РФС. Можно поздравить его с новой должностью»

Журналист, глава дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что бывший президент «Зенита» Александр Дюков – единственный претендент на пост президента РФС.

«Игорь Лебедев не пойдeт на выборы главы РФС (его решение). Кандидат в итоге только один – можно поздравлять Дюкова с новой должностью», – написал в телеграм-канале Конов.