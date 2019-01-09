Оздоев надел чеченский национальный костюм с кинжалом и процитировал «Касту»

Какой же это чеченский костюм? В таких бурках и папахах ходит весь Кавказ. Национальный костюм - то, что под буркой, а этого не видно. Зато видно, что на ногах что-то с подошвами, а это уже не чеченское. Чеченский нацинальный костюм включает мягкие ноговицы вместо сапог или ботинок. Так что скорее всего на нем только общие для всех горцев бурка и папаха. И кинжал у него - общий для всех кавкасоидов ханджар, а не чеченский базалай. В общем нормальный маскарад для прикола. И кстати, он по-моему вовсе не чеченец, а ингуш. Язык тот же, а традиции другие.
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев опубликовал в инстаграме фотографию, на которой он изображен в чеченском национальном костюме.
На футболисте надеты папаха и бурка для всадника, из-под которой выглядывает кинжал в ножнах.
«Не забывай свои корни, помни. Есть вещи на порядок выше, слышишь...» – подписал фото хавбек фразой из песни группы «Каста» «На порядок выше».
Оздоев – уроженец Грозного.