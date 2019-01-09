Оздоев надел чеченский национальный костюм с кинжалом и процитировал «Касту»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев опубликовал в инстаграме фотографию, на которой он изображен в чеченском национальном костюме.

На футболисте надеты папаха и бурка для всадника, из-под которой выглядывает кинжал в ножнах.

«Не забывай свои корни, помни. Есть вещи на порядок выше, слышишь...» – подписал фото хавбек фразой из песни группы «Каста» «На порядок выше».

Оздоев – уроженец Грозного.