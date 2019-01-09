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    Оздоев надел чеченский национальный костюм с кинжалом и процитировал «Касту»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев опубликовал в инстаграме фотографию, на которой он изображен в чеченском национальном костюме.

    На футболисте надеты папаха и бурка для всадника, из-под которой выглядывает кинжал в ножнах.

    «Не забывай свои корни, помни. Есть вещи на порядок выше, слышишь...» – подписал фото хавбек фразой из песни группы «Каста» «На порядок выше».

    Оздоев – уроженец Грозного.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Магомеда Оздоева

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    09.01.2019 14:59
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 9 января 2019, 21:39

      Какой же это чеченский костюм? В таких бурках и папахах ходит весь Кавказ. Национальный костюм - то, что под буркой, а этого не видно. Зато видно, что на ногах что-то с подошвами, а это уже не чеченское. Чеченский нацинальный костюм включает мягкие ноговицы вместо сапог или ботинок. Так что скорее всего на нем только общие для всех горцев бурка и папаха. И кинжал у него - общий для всех кавкасоидов ханджар, а не чеченский базалай. В общем нормальный маскарад для прикола. И кстати, он по-моему вовсе не чеченец, а ингуш. Язык тот же, а традиции другие.

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 9 января 2019, 20:56

      А где бескозырка с надписью "Аврора",зимний тельник и гордый баклан на плече...?
      Ой,блиииин..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 9 января 2019, 20:46

      " Кто не понял,тот поймёт"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2390

      baden69 9 января 2019, 19:37

      Ну что, парень,забирай бурку и папаху и у....вай (успехов) в Ахмате!!! Для Зенита ты слишком сильный игрок... Пусть тебя воспитывает теперь Рамзан Кадыров...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 января 2019, 19:06

      В Грозный его спустить как в унитаз.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 января 2019, 18:08

      Артист.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1276

      Миша13 9 января 2019, 15:53

      Может ему лучше овец пасти а не в футбол играть??)

      7
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      Рейтинг: +64

      Muhammed-666 9 января 2019, 15:46

      Он Ингуш!!

      3
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Muhammed-666 9 января 2019, 17:13

      Да,Оздоев -Ингуш!

      3
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      Рейтинг: +259

      professor13 9 января 2019, 15:18

      Вайнах

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      Рейтинг: +11

      fanat1k566 9 января 2019, 15:04

      Переходи в Ахмат

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