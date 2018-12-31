Евгений Калешин завтра возглавит «Балтику»

После ухода в мае 2018г. Червиченко это уже третий тренер в "Балтике". До него были Непомнящий и Ледяхов. И Калёшин скорей всего до окончания сезона. В клубе финансовая яма и народ разбегается...
«Балтика» 10 января объявит о назначении нового главного тренера.
Им станет Евгений Калешин. Последним местом работы 40-летнего специалиста был «Урожай».
- «Балтика» занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ.
- Прежним главным тренером команды из Калининграда был Игорь Ледяхов, с которым руководство рассталось в конце декабря 2018 года.