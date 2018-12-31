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    Евгений Калешин завтра возглавит «Балтику»

    «Балтика» 10 января объявит о назначении нового главного тренера.

    Им станет Евгений Калешин. Последним местом работы 40-летнего специалиста был «Урожай».

    • «Балтика» занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ.
    • Прежним главным тренером команды из Калининграда был Игорь Ледяхов, с которым руководство рассталось в конце декабря 2018 года.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 07:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +43678

      Рубик Докоян 44 минуты назад

      После ухода в мае 2018г. Червиченко это уже третий тренер в "Балтике". До него были Непомнящий и Ледяхов. И Калёшин скорей всего до окончания сезона. В клубе финансовая яма и народ разбегается...

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